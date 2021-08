Feyenoord knipoogt naar gemeente Rotterdam na fout in Zwitserse pers

Donderdag, 5 augustus 2021 om 11:22 • Laatste update: 11:27

In de aanloop naar de wedstrijd tussen FC Luzern en Feyenoord in de derde voorronde van de Conference League publiceerde de Luzerner Zeitung de verwachte opstelling van beide ploegen. De elf namen in de verwachte opstelling van Feyenoord komen overeen met de voorspelling van het Algemeen Dagblad, al wordt de naam van Jens Toornstra verkeerd gespeld: hij wordt door de Zwitserse krant aangeduid als 'Toornstrasse', ofwel 'Toornstraat'.

De fout is Feyenoord opgevallen: in een tweet van de club wordt de gemeente Rotterdam getagd. "De Jens Toornstraat, wij zijn voor", schrijft de club met een knipoog. De krant reageert op de tweet: "Oeps, we verontschuldigen ons." Feyenoord treedt om 20.30 uur aan in Zwitserland en hoopt een eerste stap te zetten richting de laatste voorronde van de Europa League. Als die wordt bereikt, is IF Elfsborg (Zweden) of FK Velez (Bosnië-Herzegovina) de tegenstander.

