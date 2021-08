Robin Polley verlaat ADO Den Haag voor stap naar de Eredivisie

Donderdag, 5 augustus 2021 om 14:59 • Chris Meijer • Laatste update: 15:00

Robin Polley verruilt ADO Den Haag voor Heracles Almelo. Beide partijen onderhandelden al een tijdje over de vergoeding voor het nog tot medio 2022 lopende contract van de 22-jarige vleugelverdediger in de Hofstad, maar hebben uiteindelijk een overeenkomst weten te vinden. Polley zet in Almelo zijn handtekening onder een driejarig contract, met een optie voor nog een seizoen.

ADO haalde Polley - de zoon van voormalig Sparta Rotterdam-, FC Twente-, sc Heerenveen- en Excelsior-speler Prince Polley - in de zomer van 2017 weg uit de jeugdopleiding van Feyenoord, waar hij een jaar gespeeld had. In zijn tweede seizoen bij de club uit Den Haag maakte hij in de met 0-6 gewonnen bekerwedstrijd tegen OJC Rosmalen zijn debuut in de hoofdmacht, voor wie hij uiteindelijk vier keer in actie kwam.

De afgelopen anderhalf jaar bracht Polley op huurbasis door bij FC Dordrecht, voor wie hij totaal 24 wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie speelde. In dienst van FC Dordrecht heeft Polley zich klaarblijkelijk in de kijker gespeeld bij Heracles. De jeugdinternational van Ghana had echter nog een doorlopend contract bij ADO en de naar de Keuken Kampioen Divisie gedegradeerde club wilde hem niet zonder slag of stoot laten gaan. Uiteindelijk hebben beide partijen tot een overeenkomst, waardoor Polley een meerjarig contract bij Heracles ondertekent.

"Toen ik hier kwam heb ik een goed gesprek gehad met Frank (Wormuth, red) en Tim (Gilissen, red). Er ligt een plan voor me klaar waar ik me goed bij voel. De manier van werken en de manier van spelen bevallen me. Daarnaast heb ik voor mezelf een mooi streven om hier uiteindelijk structureel Eredivisiewedstrijden te spelen", zegt Polley op de website van Heracles. Technisch directeur Tim Gilissen toont zich content met het aantrekken van de vleugelverdediger.

"Robin past bij onze manier van spelen en bij onze visie. We hebben hem met het oog op de toekomst gehaald. Hij heeft volgens ons interessante voorwaarden om bij ons door te groeien en een volgende stap in zijn carrière te zetten", aldus Gillissen. Na Sven Sonnenberg (overgenomen van Hansa Rostock), Bilal Basacikoglu (overgenomen van Gaziantep), Robin Jalving (FC Emmen), Alessandro Damen (overgenomen van Excelsior), Nikolai Laursen (overgenomen van FC Emmen) en Ruben Roosken (overgenomen van TOP Oss) is Polley de zevende zomerse versterking voor Heracles. Daar tegenover staat het vertrek van Robin Pröpper (naar FC Twente), Teun Bijleveld, Michael Brouwer, Jeff Hardeveld (allen naar FC Emmen), Daniel Mesenhöler (nieuwe club nog niet bekend) en Tim Breukers (gestopt).