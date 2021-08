Daley Blind en Frenkie de Jong krijgen hun zin: VAR in WK-kwalificatieduels

Donderdag, 5 augustus 2021 om 10:34 • Dominic Mostert • Laatste update: 10:43

In het restant van de Europese kwalificatiecyclus voor het WK wordt gebruikgemaakt van de VAR, zo meldt de UEFA donderdagochtend in een statement. In de eerste drie groepswedstrijden was geen sprake van een VAR, maar het uitvoerend comité heeft besloten de videoscheidsrechter vanaf de vierde wedstrijd te introduceren.

Aanvankelijk zou de VAR pas zijn intrede doen tijdens de play-offs voor de laatste tickets voor het WK. Die wedstrijden worden na de groepsfases gespeeld en gaan tussen de nummers twee van de groepen en de twee beste groepswinnaars uit de Nations League die in de reguliere kwalificatie niet in de top twee eindigden. Op dit moment staat het Nederlands elftal tweede in Groep G, na een 4-2 nederlaag tegen Turkije, een 2-0 zege op Letland en een 0-7 overwinning op Gibraltar.

Oranje, sinds woensdag officieel onder leiding van Louis van Gaal, hervat de kwalificatiereeks op woensdag 1 september met een uitwedstrijd tegen Noorwegen, speelt drie dagen later thuis tegen Montenegro en speelt op dinsdag 7 september de terugwedstrijd tegen Turkije. Bij al die wedstrijden is dus een videoscheidsrechter aanwezig. De UEFA wilde eigenlijk de gehele kwalificatiereeks een VAR inzetten, maar 'die plannen werden verzet vanwege de logistieke complicaties en risico's die samenhangen met de Covid-19-pandemie.'

Na de 4-2 nederlaag tegen Turkije in maart spraken spelers van Oranje hun onvrede uit over het ontbreken van de VAR, toen enkele beslissingen in het nadeel uitvielen van Oranje: vlak voor de 1-0 van Burak Yilmaz werd een vermeende handsbal niet gezien en na de rust werd een kopbal van Matthijs de Ligt vlak voor of achter de doellijn weggehaald. "Vreemd dat er op het niveau van de WK-kwalificatie en in de tijd waarin we leven geen VAR aanwezig was", zei Daley Blind. Frenkie de Jong baalde er eveneens van. "Deze technologie helpt alle teams en maakt voetbal rechtvaardiger."