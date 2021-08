Kranten blijven ook spartelende Depay loven: ‘Het gebrul bleef bij gemiauw’

Donderdag, 5 augustus 2021 om 08:20 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 08:27

Barcelona leed woensdagavond de eerste (oefen)nederlaag van het seizoen. Na drie zeges in de eerste drie oefenduels in de voorbereiding moest de ploeg van Ronald Koeman een minimale nederlaag tegen Red Bull Salzburg slikken. Een late tegentreffer resulteerde in een 2-1 nederlaag in de Red Bull Arena. De media in Spanje analyseren donderdag onder meer het optreden van Memphis Depay, die negentig minuten speelde, en de plotselinge introductie van het 5-3-2-systeem van Koeman. Hoewel Depay in productief opzicht niet voor het verschil kon zorgen, zijn de kranten wederom lovend over zijn aandeel.

“Depay kon tegen Salzburg niet uitblinken zoals in zijn debuut tegen Girona of met name in het oefenduel met VfB Stuttgart. De aanvaller liet de supporters in zijn eerste duels versteld staan door zijn betrokkenheid, beweeglijkheid, agressiviteit en diepgang”, zo valt in de analyse van Sport te lezen. “De aanwinst liet details van een absolute topvoetballer én een natuurlijke connectie met Antoine Griezmann zien, plus de indruk dat hij dat beetje extra kon geven wat Barcelona was verloren met het vertrek van Luis Suárez. Een Salzburg dat al aan de competitie is begonnen was dan ook een vuurproef voor het tweede project van Koeman maar ook voor Depay, die een voldoende haalde. Door de hoge druk was de connectie tussen het middenveld en de aanval moeilijker. Depay kreeg weinig kansen om aan het spel van Barcelona deel te nemen, maar eenmaal zover toonde hij zijn killersinstinct.”

“Depay moest terugzakken naar het middenveld om een bijdrage aan het spel te leveren. Dat deed hij door goede beslissingen te nemen en de bal één keer te raken, zoals het hoort volgens de gebruiksaanwijzing van Barcelona. En zodra hij de kans kreeg, werd duidelijk dat hij maar één doel heeft: het doel.” Na iets meer dan een half uur spelen had Depay een grote kans om de score te openen. Hij schermde de bal goed af, drong aan de linkerkant het strafschopgebied binnen en krulde de bal nipt diagonaal naast. “Dat was een actie die veel gelijkenissen toont met zijn aandeel in de 0-2 van Yusuf Demir tegen Stuttgart. De teller van Depay staat nu op 216 minuten. Hoewel hij aan het einde van de wedstrijd enigszins moe leek, mede door de vele trainingen, bleef hij gevaarlijk en liet hij mooie dingen zien. De supporter weet inmiddels dat een beetje Depay heel veel kan zijn.”

Sport deelt maar vier voldoendes uit: twee zessen voor Nico González en Pablo Páez Gavira en tweede zevens voor Ronald Araujo en Depay. “Depay zakte vele malen terug naar het middenveld om de bal op te halen. Dat zorgde ervoor dat hij aanvallend minder gevaarlijk was. Hij ging in een moeilijke wedstrijd tegen een reeds geoliede opponent van meer naar minder en desondanks had hij toch een zeer goede kans om een doelpunt te maken.” Ook AS looft de rol van Depay in het huidige Barcelona, maar wijst erop dat hij het niet in zijn eentje kan. “Het is een geluk dat deze Nederlander erbij is gekomen om een elftal te helpen dat vaak op het randje van winst of verlies balanceert. Depay toonde weer zijn kwaliteiten en zijn meerwaarde, maar dit keer waren er weinig bondgenoten beschikbaar die hem in de strijd konden helpen. Het gebrul van Depay bleef dit keer bij gemiauw.”

Bij Marca is niet bijster veel te vinden over Barcelona dan alleen een wedstrijdverslag. De meest verkochte sportkrant van Spanje staat wel stil bij het feit dat Koeman opeens voor een 5-3-2-systeem koos, in tegenstelling tot eerdere duels deze oefencampagne. “Ik vind het belangrijk om te kunnen wisselen van systeem', legde de trainer uit. “Dit systeem met drie centrumverdedigers heeft ons het afgelopen seizoen veel gegeven. Ik ga nu nog niet de knoop doorhakken of we doorgaan met dit systeem, maar het is goed om het te oefenen in een vriendschappelijke wedstrijd. Als we kunnen veranderen van systeem, maken we het nog moeilijker voor onze tegenstanders.”

Journalist Gabriel Sans van Mundo Deportivo ziet het wel goedkomen tussen Depay en Griezmann. Hij denkt dat de twee een goede tandem kunnen vormen, ook al beschikt Koeman nog over tal van aanvallers. “Koeman experimenteerde tegen een Salzburg dat in deze fase van het seizoen in fysiek opzicht vele malen verder is. Het collectieve resultaat, inclusief een ander systeem, faalde, maar wederom kwamen de individuele kwaliteiten aan het licht. Depay en Griezmann lieten hun verschillen zien. De Nederlander zocht juist naar één-tegen-één-situaties, iets waar het vorig seizoen aan ontbrak. En de Fransman zocht juist naar de ruimtes en had op snelheid enkele kansen. Samen lopen ze elkaar niet in de weg en kunnen ze een goede tandem vormen. Iets anders is de mening van de transfermarkt”, doelde Sans op een eventuele transfer van Griezmann. “De transfermarkt heeft geen verstand van voetbal. Alleen verstand van geld.”