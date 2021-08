Ten Hag dolt met Van der Vaart: ‘Dan zou je pas écht goed zijn’

Woensdag, 4 augustus 2021 om 23:41 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:55

Erik ten Hag heeft een tevreden gevoel overgehouden aan de klinkende oefenzege van Ajax op Leeds United (4-0). Toch ziet de trainer nog voldoende ruimte voor voorbetering, en dan met name qua fitheid. Voor de camera van Ziggo Sport geeft de oefenmeester te kennen dat sommige spelers nog niet klaar zijn om te ‘dealen’ met de speelwijze en intensiteit.

“Ik heb bij vlagen genoten vandaag', begint Ten Hag in gesprek met Rafael van der Vaart en Wytse de Groot. “Heel veel dingen gingen goed zoals de teamperformance en de speelwijze. We zijn er alleen nog lang niet qua fitheid. Daar moeten we nog een grote stap zetten. De uitvoering van onze speelwijze vereist een hoge intensiteit. Om deze intelligentie op het veld te brengen moet je superfit zijn. Maar het is zoals het is, we moeten ermee dealen. Dat zijn nou eenmaal de wetten”, aldus de oefenmeester, die vervolgens onderbroken wordt door Van der Vaart.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Weet je hoe blij je als speler bent wanneer de voorbereiding er eindelijk op zit? Nou, ik was er altijd heel erg blij mee”, vertelt de analyticus van dienst met een knipoog. Ten Hag haakt in op de opmerking en zegt dat ‘deze trainer altijd gewoon keihard doortraint’, waarop Van der Vaart aangeeft dat hij blij is dat hij nooit onder hem heeft hoeven trainen. Ten Hag: “Nou, dan was jij pas écht goed geworden!”

Na het onderonsje vervolgt de keuzeheer zijn verhaal over de fitheid van de spelersgroep, en oppert dat het fysieke aspect zeker een factor gaat worden in de keuzes die hij maakt voor het duel met PSV. “Met name op basis daarvan gaan wij keuzes maken, inderdaad. Tegen PSV kunnen we maar vijf keer wisselen, in tegenstelling tot vanavond, toen we het hele elftal konden wisselen. Waarom er dan spelers zowel in de middagwedstrijd als in het avondduel aantraden? Nou, dat waren alleen de fitte jongens, en op die manier kunnen zij toewerken naar het spelen van een hele wedstrijd”, besluit ten Hag.