Horrorblessure Wesley Fofana maakt veel indruk in Engeland: ‘Allahu Akbar’

Woensdag, 4 augustus 2021 om 23:05 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 23:30

Wesley Fofana heeft woensdagavond ogenschijnlijk een zware blessure opgelopen. In de vriendschappelijke wedstrijd van Leicester City tegen Villarreal was de verdediger ter hoogte van de middenlijn het slachtoffer van een gevaarlijke tackle van Fernando Niño. Fofana schreeuwde het meteen uit van de pijn, waarna de ernst van de blessure duidelijk werd. De media in Engeland spreken hun afschuw uit over de noodzaak van een dergelijke charge in een oefenduel.

Afgaande op de beelden lijkt Fofana een gebroken enkel te hebben opgelopen. De blessure maakte veel indruk op de spelers van Leicester City en met name op Caglar Söyüncü, zijn partner in de defensie van the Foxes. De medische staf van Leicester City was snel ter plaatse en na een minuut of vijf verliet hij per brancard het veld. De zeventienduizend toeschouwers in het King Power Stadium gaven Fofana, een van de publiekslievelingen, een staande ovatie.

Voor Leicester City zou een lange absentie van Fofana een hard gelag zijn. De verdediger liet woensdagavond laat van zich horen met een foto op Instagram. Hij lijkt te vergaan van de pijn, met een traan in zijn oog, en heeft Allahu Akbar als bijgaande tekst geplaatst of laten plaatsen. Dat wordt meestal vertaald als 'God is de grootste' maar ook als 'God is groot', 'God is zeer groot' of 'God is groter'.

Leicester City overwoog al om een centrale verdediger te halen omdat Jonny Evans nog altijd met een slepende voetblessure kampt. Brendan Rodgers kan Daniel Amartey of Filip Benkovic naast Söyüncü zetten, of hij kan er net als vorig seizoen ook voor kiezen om Wilfred Ndidi een linie naar achteren te halen.

Wesley Fofana with an update on his condition on Instagram. pic.twitter.com/NIfOP0onx5 — Get French Football News (@GFFN) August 4, 2021

Op het moment van het blessureleed bij Fofana stond Leicester City met 3-0 voor dankzij treffers van Söyüncü, Harvey Barnes en Ayoze Perez. In de slotfase verkleinden Niño en Álex Millán de nadelige marge: 3-2. Het was voor Leicester City de laatste oefenwedstrijd. Komende zaterdag wacht de strijd tegen Manchester City om de Community Shield.