Swingend Ajax wint mede dankzij fantastische treffer Ryan Gravenberch

Woensdag, 4 augustus 2021 om 22:05 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:09

Ajax heeft woensdagavond een overtuigende oefenzege geboekt op Leeds United. In de Johan Cruijff ArenA genoten de Amsterdammers bij rust al een ruime voorsprong, die in de tweede helft niet meer in gevaar kwam: 4-0. Het mooiste doelpunt van de avond kwam van de voet van Ryan Gravenberch, die van circa 25 meter raak schoot. Op sportpark De Toekomst won een jonge Ajax-ploeg eerder op de dag ook al van de Premier League-club (3-1), die tevens overwegend jonge spelers liet aantreden.

Trainer Erik ten Hag koos ervoor om zijn basiself op drie plekken te wijzigen ten opzichte van de oefenwedstrijd tegen RB Leipzig (1-1). Remko Pasveer kreeg de kans om zich te laten zien onder de lat, terwijl Perr Schuurs rechts centraal achterin de voorkeur kreeg boven Jurriën Timber. Verder ontbrak Nicolás Tagliafico, volgens Voetbal International vanwege een lichte blessure, en zat Devyne Rensch opvallend genoeg niet bij de wedstrijdselectie. Op het middenveld kon Kenneth Taylor rekenen op een basisplek, daar Daley Blind een linie naar achter geschoven werd. Bij Leeds stond Pascal Struijk in de basis; Crysencio Summerville moest genoegen nemen met een plek op de bank

Ajax begon voortvarend aan de ontmoeting met Leeds, dat al binnen twee speelminuten tegen een 1-0 achterstand aankeek. Luke Ayling hield geen rekening met de jagende Davy Klaassen, die de centrumverdediger op de rand van de zestien van de bal zetten. Het was vervolgens een koud kunstje voor de middenvelder de openingstreffer aan te tekenen: 1-0. De thuisploeg behield na de openingstreffer het veldoverwicht, en de aanvallende intenties leidden na een klein half uur spelen tot verdubbeling van de voorsprong.

Schuurs stoomde op door de as van het veld en zocht de combinatie met Dusan Tadic. De linksbuiten van dienst gaf de bal mee aan de doorgelopen Schuurs, die de bal te ver voor zich uit leek te spelen maar zijn ietwat wilde aanname corrigeerde met een fraai lobje over doelman Ilan Meslier: 2-0. Daarmee waren de Ajacieden nog zeker niet verzadigd, want de zoektocht naar nog een treffer werd vrijwel direct doorgezet.

Op slag van rust speelde Taylor de bal op ruim 25 meter afstand van het vijandige doel in de voeten van Gravenberch, die geen moment twijfelde en verwoestend uithaalde: de bal verdween in de rechterbenedenhoek: 3-0. In de tweede helft gooide Ten Hag zijn elftal om en Leeds kwam zodoende wat meer in het spelbeeld voor. Desalniettemin deed Ajax er in de 85ste minuut nog een schepje bovenop. De inmiddels ingevallen Danilo Pereira kreeg op de rand van de zestien de bal voor zijn voeten, waarna hij met binnenkant rechts uithaalde en in de linkerbenedenhoek doel trof: 4-0.