PSV bijna zeker van eventuele opponent in laatste CL-voorronde

Woensdag, 4 augustus 2021 om 20:59 • Mart van Mourik • Laatste update: 21:10

Benfica heeft woensdagavond een reuzenstap gezet richting de laatste voorronde van de Champions League. Op bezoek bij Spartak Moskou boekten de Portugezen een 0-2 zege. Daarmee is de kans groot dat PSV in de playoffs om een ticket voor de groepsfase van de Champions League aantreedt tegen o Glorioso, mits de Eindhovenaren zelf de 3-0 overwinning van dinsdagavond op het Deense FC Midtjylland het gewenste vervolg geven in de return.

Bij de ploeg van trainer Rui Vitória ontbrak Quincy Promes, die nog altijd kampt met een spierblessure. Jorrit Hendrix kreeg een basisplek centraal op het middenveld, en de voormalig middenvelder van PSV werd een klein kwartier voor het eindsignaal, drie minuten na de 0-2, van het veld gehaald ten faveure van Ezequiel Ponce. Bij rust gaf het scorebord nog een doelpuntloze tussenstand aan, en dat kon gezien het aantal kansen van Benfica gerust een klein wonder worden genoemd.

In de 51ste minuut werd de ban in Moskou dan toch gebroken. Rafa Silva kreeg de bal na een fraaie combinatie terug van João Mário, waarna de linksbuiten zijn kans schoon zag en het leer vol overtuiging in het dak van het doel schoot. Gonçalo Ramos kreeg even later een uitgelezen kans om de score te verdubbelen na een hoekschop van Nicolás Otamendi, maar zijn kopbal ging rakelings over. Invaller Gilberto had het fortuin wel aan zijn zijde. De rechtsback ontving een pass op maat van Lucas Veríssimo en tekende met zijn binnenkant de 0-2 aan.

Mocht PSV de play-offs halen, dan begint het op 17 of 18 augustus met een uitwedstrijd. De return in eigen huis volgt een week later, op 24 of 25 augustus. PSV speelde in het verleden al zeven keer tegen Benfica, voor het laatst in het seizoen 2010/11. De belangrijkste confrontatie tussen beide clubs was de Europa Cup I-finale van 1987/88. PSV verzekerde zich toen na penalty's van de belangrijkste prijs in de clubhistorie.