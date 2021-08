Barcelona wordt fysiek afgetroefd en lijdt eerste nederlaag van seizoen

Woensdag, 4 augustus 2021 om 20:57 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 21:10

Barcelona heeft de eerste (oefen)nederlaag van het seizoen geleden. Het team van trainer Ronald Koeman ging woensdagavond door een treffer in de slotminuten met 2-1 onderuit tegen Red Bull Salzburg. Sergiño Dest, Memphis Depay en Frenkie de Jong verschenen aan het startsignaal in de Red Bull Arena; alleen de verdediger en de aanvaller stond negentig minuten op het veld. De Catalanen won eerder elk van de eerste drie oefenduels met Gimnàstic (4-0), Girona (3-1) en VfB Stuttgart (0-3). Barcelona speelt zondag tegen Juventus om de jaarlijkse Joan Gamper-trofee.

In de eerste helft was duidelijk zichtbaar dat Red Bull Salzburg in fysiek opzicht verder is dan Barcelona, mede omdat de competitie in Oostenrijk reeds van start is gegaan. De Oostenrijkers speelden fel, zetten hoog druk en de balcirculatie verliep zowel snel als verticaal. Hoewel Barcelona, waar Depay wederom een uitstekende indruk achterliet, ook niet tegenviel, ontbrak het aan automatismen in het spel. Depay was in staat om met zijn rug naar het doel te spelen en op die manier samen met Griezmann voor gevaar te zorgen.

Na enkele minuten had Depay wellicht al voor de 0-1 kunnen zorgen, maar Maximilian Wöber reageerde goed op een pass van Jordi Alba. Na iets meer dan een half uur spelen gebruikte de Nederlander zijn lichaam goed, maar de afronding liet vervolgens te wensen over. Dat gold enkele minuten later ook voor Griezmann, na een actie van de Nederlander. De grootste kansen in de eerste helft waren hoe dan ook voor Red Bull Salzburg.

Noah Okafor liet tot driemaal toe na om de wedstrijd open te breken. Na 24 minuten spelen, na een fout van Jordi Alba, schoot hij de bal voor een leeg doel over. Vijf minuten later kreeg de aanvaller het leer wederom niet achter Neto en in minuut 39 schoof hij de bal van enkele meters afstand op onbegrijpelijke wijze naast het doel. De Oostenrijkers kwamen vlak voor rust op gelukkige wijze alsnog op 1-0. Een afstandsschot van Luka Sucic eindigde via de rug van De Jong achter de kansloze Neto.

Salzburg-trainer Matthias Jaissle koos na rust voor liefst negen wijzigingen in zijn elftal, terwijl De Jong tussen de centrale verdedigers van Barcelona plaatsnam om Dest en Jordi Alba meer bewegingsvrijheid naar voren te geven. Het team van Koeman begon niet goed aan de tweede helft. Ronald Araujo kon nipt voorkomen dat Okafor een misstap van De Jong kon verzilveren en enkele minuten later bracht Neto redding op een schot van wederom de Zwitser. Na iets meer dan een uur spelen wijzigde Koeman zijn elftal op vier plaatsen: Sergi Roberto, Alejandro Baldé, Martin Braithwaite en Arnau Comas kwamen binnen de lijnen voor Nico González, Jordi Alba, Araujo en Sergio Busquets.

Een gelijkmaker voor de Catalanen leek uit te blijven. Een ziedende inzet van Baldé vanaf 25 meter was een prooi voor doelman Philipp Köhn. Ook Riqui Puig, Yusuf Demir en Samuel Umtiti maakten hun opwachting, als vervangers van de uitstekend spelende Gavi, Griezmann en Clément Lenglet. Acht minuten voor tijd viel op komische wijze de 1-1: een schot van Dest ging tegen het lichaam van Mamady Diambou en vervolgens tegen de knie van Braithwaite, die het leer in de linkerhoek zag verdwijnen. In de slotminuten, met Rey Manaj in de plaats van De Jong, trok Salzburg het duel alsnog naar zich toe. Brenden Aaronson schoot de bal in een leeg doel na een inzet van Chukwubuike Adamu op de paal.