Vriendin Wesley Hoedt openbaart pikant seksleven: ‘Dat was hij niet gewend’

Woensdag, 4 augustus 2021 om 19:33 • Mart van Mourik • Laatste update: 19:46

Zangeres Emma Heesters heeft dinsdagavond enkele slaapkamergeheimen openbaar gemaakt. De vriendin van Wesley Hoedt laat in gesprek met het blad Beau Monde onder meer weten dat ze graag pikante lingerie draagt, en dat dat een compleet nieuwe ervaring is voor de centrumverdediger van Anderlecht. “Hij was niet gewend dat het elke keer feest is in bed”, vertelt Heesters.

Het koppel onderhoudt momenteel een relatie op afstand, daar de zangeres nog altijd woonachtig is en Nederland en Hoedt sinds afgelopen juni in Brussel woont. In het gesprek met het tijdschrift vertelt Heesters dat ze veel waarde hecht aan het dragen van ‘mooie’ lingerie. “Mooie lingerie draag ik ook als ik niet bij Wesley in Brussel ben. Dat draag ik gewoon voor mezelf”, verklaart Heesters, die overigens nog meer uit de kast haalt wanneer ze samen met Hoedt is.

“Dan komen de jarretels tevoorschijn”, vervolgt Heesters. “Hij was dat niet gewend, dat het elke keer feest is in bed. Ik heb misschien een keurig imago, maar Wesley weet inmiddels wel beter. Sensualiteit is belangrijk voor mij. Het is krachtig om als vrouw in de slaapkamer jezelf te durven zijn. Lingerie is daar een belangrijk onderdeel van”, aldus de partner van Hoedt. De verdediger is zelf ook ‘vurig’, en dat blijkt niet alleen uit de ‘knallende ruzies’ die ze soms moeten doorstaan.

“Ik was ook heel benieuwd naar de moves van mijn vriend”, gaat Heesters verder. “Hoe danst hij? Want een man die niet kan dansen, is waarschijnlijk ook niet goed in bed. Tijdens onze eerste date keek Wesley ook steeds naar mijn mond. Later biechtte hij op dat hij me de hele avond al wilde zoenen. Hij is heel vurig. Soms hebben we knallende ruzie, maar het zit gewoon goed. Dan is het extra leuk om in de slaapkamer uit te pakken met een mooi setje. Voor mezelf en voor hem, omdat het goed is om je best te blijven doen in een relatie”, besluit Heesters.

Hoedt zal de komende jaren naar verwachting woonachtig blijven in Brussel, daar hij half juni zijn handtekening zette onder een contract tot medio 2025 bij Anderlecht. De centrale verdediger kwam over van Southampton en werd afgelopen seizoen door Lazio gehuurd van de the Saints. Laatstgenoemde club heeft besloten om de Nederlander definitief te verkopen na drie huurperiodes. Hoedt had in Engeland nog een contract tot medio 2022.