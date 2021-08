Ten Hag wijzigt basiself Ajax op drie plaatsen na tweede domper op rij

Woensdag, 4 augustus 2021 om 19:06 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 19:36

De opstelling van Ajax voor de laatste oefenwedstrijd in de voorbereiding is bekend. Trainer Erik ten Hag kiest in de ontmoeting met Leeds United, vanaf 20.15 uur in de Johan Cruijff ArenA, voor een basiselftal met onder meer Steven Berghuis en Kenneth Taylor. Opvallend is dat Nicolas Tagliafico en Devyne Rensch niet bij de wedstrijdselectie zitten. Het zorgde meteen voor de nodige vraagtekens onder de fans van Ajax op sociale media.

Ten Hag kiest voor twee aanwinsten in de basiself: naast Berghuis verschijnt ook Remko Pasveer aan het startsignaal. Hij krijgt de voorkeur boven Maarten Stekelenburg. Noussair Mazraoui, Perr Schuurs, Lisandro Martínez en Daley Blind vormen de opvallende defensie. Tagliafico en Rensch zitten ook niet de bank, terwijl Jurriën Timber een basisplaats aan Schuurs moet laten. Volgens Voetbal International heeft Tagliafico een lichte blessure en moet hij ook het duel met PSV naar alle waarschijnlijkheid laten schieten. Eerder werd al bekend dat Ten Hag tegen de Eindhovenaren niet over Mohammed Kudus kan beschikken.

De negentienjarige Taylor heeft een plekje op het middenveld, net als Ryan Gravenberch en Davy Klaassen. Berghuis krijgt de voorkeur boven David Neres en vergezelt Sébastien Haller en Dusan Tadic in de aanval. Dat was ook de voorhoede in de vriendschappelijke wedstrijd tegen RB Leipzig (1-1).

Eerder op de dag won een combinatieteam van Ajax-reserves en -jeugdspelers al met 3-1 van Leeds United. Van de ploeg die toen aantrad, nemen een aantal spelers plaats op de bank: Jay Gorter, Jurgen Ekkelenkamp, Victor Jensen en Ar'Jany Martha. Ajax speelt zaterdag de eerste officiele wedstrijd van het seizoen, wanneer PSV de tegenstander is in de strijd om de Johan Cruijff Schaal.

Opstelling Ajax: Pasveer; Mazraoui, Schuurs, Martínez, Blind; Klaassen, Gravenberch, Taylor; Berghuis, Haller en Tadic.