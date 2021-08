Sergio Agüero trakteert zichzelf op cadeau van 481.598 euro in Barcelona

Woensdag, 4 augustus 2021 om 18:38 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 19:28

Sergio Agüero heeft nog geen week na zijn komst bij Barcelona al een half miljoen euro uitgegeven. De aanvaller, die nog vakantie viert na de winst van de Copa América en derhalve niet met de selectie van Ronald Koeman mee is gegaan op trainingskamp naar Duitsland, heeft een Ferrari SF90 Stradale op de kop getikt. De cataloguswaarde van de auto in Spanje is minimaal 481.598 euro.

Agüero heeft ervoor gekozen om niet te wachten op een auto van de club, van het merk Cupra. In plaats van een Cupra Formentor, een Cupra Ateca of een León e-Hybrid, zoals enkele van zijn ploeggenoten hebben, heeft de 33-jarige Argentijn een hybride versie van de Ferrari-stal gekocht. De SF90 Stradale is geen 'reguliere' hybride, zoals de LaFerrari, maar heeft een stekker en is dus een plug-in hybride.

De SF90 Stradale heeft een doorontwikkelde en opgeboorde versie van een achtcilinder aan boord die 780 pk en 800 Nm uit zijn inhoud van vier liter perst. Daar blijft het niet bij, de SF90 krijgt namelijk bijval van niet één, niet twee, maar drie elektromotoren. Een sprintje vanuit stilstand naar een snelheid van 100 km/h is in 2,5 tellen achter de rug. Indrukwekkender zijn de 6,7 seconden die het voertuig naar de 200 km/h te katapulteren. De topsnelheid van de buitenissige plug-in ligt op 340 km/h.

De hybride-met-stekker heeft een 7,9 kWh groot accupakket, goed voor een elektrisch bereik van 25 km. De topsnelheid ligt in elektromodus op 135 km/h. Agüero heeft de Ferrari op de kop getikt bij autobedrijf JM Automoción, waar ploeggenoot Pedri een half jaar geleden een Lamborghini Huracán EVO aanschafte. Saillant: de tiener had in oktober vorig jaar nog geen rijbewijs en ging de avond van zijn debuut in de Champions League met een taxi van het Camp Nou naar huis.

Agüero is een groot autoliefhebber. Hij heeft ook onder meer een Range Rover Lumma CLR SV, een Nissan GT-R en een Ferrari GTC4Lusso. Na zijn vertrek bij Manchester City gaf hij zijn Range Rover Evoque cadeau aan een van de materiaalmannen, al verscheen deze niet veel later op Ebay. Agüero kwam jaren terug in het nieuws toen hij openlijk aangaf spijt te hebben van de aankoop van een Lamborghini Aventador. “Ik betaalde 1,2 miljoen euro voor die auto. Geen idee waarom. In zes jaar tijd heb ik er 1.200 kilometer mee gereden. En ik vraag me nu al twee jaar af waarom ik deze auto in godsnaam heb gekocht. Er zitten zelfs spinnenwebben op", verzuchtte el Kun.