Liverpool maakt langverwachte contractverlenging tot 2027 (!) officieel

Woensdag, 4 augustus 2021 om 18:17 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 18:17

Alisson Becker en Liverpool zijn een nieuwe verbintenis overeengekomen. De Engelse topclub maakt woensdagavond via de officiele kanalen bekend dat de doelman zijn handtekening onder een contract tot de zomer van 2027 heeft gezet. Liverpool maakte deze week ook al de contractverlengingen van Trent Alexander-Arnold en Fabinho wereldkundig; beiden staan nu tot medio 2026 op de loonlijst van the Reds.

“Ik heb niet veel tijd nodig gehad om hierover na te denken”, licht Alisson zijn beslissing om bij te tekenen toe. “Dit is iets wat we de laatste drie jaar samen hebben opgebouwd. Het vertrouwen, het geloof dat ik in de club heb en het geloof dat de club in mij heeft. Mijn familie en ik voelen ons hier op ons gemak. Ik ben heel blij met deze beslissing, maar het was er een die absoluut niet moeilijk voor mij was.”

Alisson, die in oktober 29 jaar wordt, maakte in de zomer van 2018 voor 72,5 miljoen euro de overstap van AS Roma naar Liverpool. Hij groeide daarmee uit tot de duurste doelman aller tijden, al werd dat record vier weken later verbroken door Kepa Arrizabalaga. Chelsea maakte tachtig miljoen euro over naar Athletic Club. Alisson stond in 130 officiele duels van Liverpool onder de lat en hield daarin 57 keer de nul.

Alisson speelde een grote rol in de verovering van de landstitel, de Champions League en het WK voor clubteams. De doelman, die in 2019 als zevende in de Ballon d’Or-verkiezing eindigde, zal ook nog lange tijd worden herinnerd aan zijn rake kopbal in de 95e minuut van de uitwedstrijd tegen West Bromwich Albion. Het duel van afgelopen seizoen eindigde daardoor in 1-2 en was cruciaal in de jacht van de Merseyside-club op een Champions League-ticket.