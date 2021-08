Foeke Booy sneller dan verwacht ontslagen uit revalidatiecentrum

Woensdag, 4 augustus 2021 om 18:06 • Dominic Mostert

Foeke Booy is sneller dan verwacht ontslagen uit het revalidatiecentrum waar hij sinds vorige maand verbleef, zo meldt SC Cambuur woensdagavond. De technisch manager van de Friese club werd exact een maand geleden getroffen door een herseninfarct, waarna hij werd overgeplaatst naar een revalidatiecentrum om aan zijn herstel te werken. Zijn taken bij Cambuur legde hij noodgedwongen neer en Booy zal nog even de tijd nemen om volledig te herstellen.

"In de eerste plaats ben ik enorm dankbaar voor de uitstekende medische zorg en de vele hartverwarmende reacties die ik heb mogen ontvangen", vertelt Booy in een update op de website van Cambuur. "Dat heeft zowel mij als mijn gezin ontzettend veel goed gedaan en we voelen ons enorm gesteund door iedereen bij en rondom Cambuur, alle mensen uit het voetbal, familie, vrienden en bekenden. Het is onmogelijk om iedereen persoonlijk te kunnen bedanken, maar weet dat we alle berichten en attenties heel erg waarderen."

"Voor wat betreft mijn herstel zijn de artsen en ik optimistisch gestemd. Voorlopig neem ik nog even mijn tijd en doe het rustig aan, zodat ik uiteindelijk weer verder kan bouwen aan de prachtige club die we nu al zijn", concludeert Booy. Financieel directeur Gerald van den Belt neemt door de afwezigheid van Booy de technische zaken voor zijn rekening. De 59-jarige Booy is sinds januari 2018 bij Cambuur werkzaam als technisch directeur. Eerder werkte hij als technisch directeur en jeugd-, assistent- en hoofdtrainer bij FC Utrecht en had hij Al-Nasr, Sparta Rotterdam, Cercle Brugge en Go Ahead Eagles onder zijn hoede.

Met Booy als technisch eindverantwoordelijke aan het roer slaagde Cambuur er vorig seizoen in om als kampioen van de Keuken Kampioen Divisie terug te keren naar de Eredivisie. De club uit Leeuwarden stevende een jaar eerder al af op promotie, maar door de coronapandemie werden de competities toen in maart beëindigd en ging er een streep door promotie en degradatie. In de afgelopen jaargang wist de formatie van trainer Henk de Jong alsnog terug te keren op het hoogste niveau.