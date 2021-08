Feyenoord treft ‘Simeone van Zwitserland’, ‘sturm und drang’ en CL-winnaar

Woensdag, 4 augustus 2021 om 20:30 • Chris Meijer • Laatste update: 20:31

Feyenoord moet na FC Drita op weg naar de groepsfase van de Conference League nu zien af te rekenen met FC Luzern. Die Leuchten eindigden vorig seizoen als vijfde in de Super League, maar plaatsten zich als winnaar van het Zwitserse bekertoernooi voor Europees voetbal. Alex Schalk, die in Zwitserland voor Servette FC speelt, voorspelt in aanloop naar de heenwedstrijd in de Swissporarena (donderdagavond om 20.30 uur) dat Feyenoord een zware dobber krijgt aan het ‘sterke, taaie’ Luzern.

Door Chris Meijer

De Zwitserse Super League is al twee wedstrijden onderweg en de start van Luzern lijkt met één punt na een nederlaag tegen Young Boys (3-4) en een gelijkspel tegen FC Sankt Gallen (2-2) niet geweldig. “Ik ben ervan overtuigd dat er zeker geen sprake is van crisis”, waarschuwt Schalk in gesprek met Voetbalzone. Young Boys - vorig seizoen met 31 punten voorsprong op naaste achtervolger FC Basel de ongenaakbare kampioen - kwam met 3-1 achter tegen Luzern, maar poetste dat met een winnende treffer in de 93e minuut ternauwernood weg. In de tweede competitiewedstrijd kwam Luzern zelf in de slotfase terug van een 2-0 achterstand tegen Sankt Gallen, met een gelijkmaker in de 96e minuut. “Dat weerspiegelt ook hun mentaliteit. Nooit opgeven, er liggen altijd kansen en mogelijkheden. Hun spel is gewoon goed. Er is veel positiviteit en ze zijn ready om tegen Feyenoord te spelen.”

De puzzelstukjes zijn bij Luzern in het kalenderjaar 2021 in elkaar gevallen. Met het ingaan van de winterstop in het vorige seizoen stond de enkelvoudig Zwitsers kampioen op de negende plek, die aan het einde van het seizoen verplicht tot een play-off tegen degradatie. Luzern herstelde zich in de tweede seizoenshelft, klom op naar de vijfde plaats en won uiteindelijk ten koste van Sankt Gallen voor de derde keer in de clubgeschiedenis de Zwitserse beker. “Het is vorig seizoen een beetje onze angstgegner geweest”, wijst Schalk op de balans van Servette tegen Luzern. Van de totaal vier onderlinge wedstrijden tegen de nummer drie van het vorige Super League-seizoen won Luzern er drie. “Dat komt vooral door het verschil in mentaliteit, denk ik.”

“Luzern is een Zwitsers-Duitse ploeg, het klikt gewoon heel goed met de trainer die een beetje de mentaliteit van sturm und drang heeft. De mentaliteit is in Franstalig Zwitserland rustiger, voetballend opbouwen, met minder intensiteit en energie. Het hoeft bij een ploeg als Luzern ook niet altijd voetballend, ze kunnen ook gewoon een lange bal geven op Pascal Schürpf. Die kopt ze gewoon door en dan hebben ze snelle vleugelaanvallers, waar ze van profiteren. Wij hebben nog geen manier gevonden om dat goed te verdedigen”, bekent Schalk. Hij wijst op het belang van doelman Marius Müller, die afgelopen weekeinde tegen Sankt Gallen overigens ontbrak. “De keeper is vrij goed met de voeten, die legt ze over vijftig meter op de stropdas bij de back. Zo spelen ze makkelijk onder de druk uit, daardoor staan we dan alweer met vijf man voor de bal. Misschien is het dan voor ons beter om een andere tactiek te hanteren, in te zakken tot de middenlijn en Luzern de opbouw te laten verzorgen. Maar ja, dat is niet onze stijl.”

Schalk wijst trainer Fabio Celestini aan de grote architect van het spel en de instelling van Luzern. “Hij is een beetje de Diego Simeone van Zwitserland”, zegt Schalk over de oud-middenvelder van Olympique Marseille en de Zwitserse nationale ploeg, die sinds januari 2020 aan het roer staat bij Luzern. “Echt een man die grinta wil, hij is zelf een grote speler geweest en wil zijn eigen stijl terugzien in het elftal. Druk, energie na balheroveringen, na balverlies direct proberen terug te veroveren: ze spelen wedstrijden met heel veel intensiteit. Als je hun eerste competitiewedstrijden ziet, weerspiegelt het eigenlijk hun visie. Spektakel. Luzern heeft best een fanatieke aanhang. Ze zullen er in de heenwedstrijd tegen Feyenoord het eerste kwartier met het publiek erachter vol op klappen. Dat is hun stijl. De verdediging is hun zwakke plek. Ze spelen graag aanvallend voetbal, met pressie en energie. Daardoor laten ze wat ruimtes liggen achter de verdediging en daar moet Feyenoord van proberen te profiteren.”

Luzern slaagde er voorlopig in om de selectie van vorig seizoen redelijk intact te houden. Aanvoerder Christian Schwegler zette een punt achter zijn loopbaan, terwijl Stefan Knezevic verkocht werd aan Charleroi en Louis Schaub terugkeerde naar 1.FC Köln na een huurperiode. Daar tegenover staat de definitieve komst van huurlingen Jordy Wehrmann (van Feyenoord) en Varol Tasar (van Servette), terwijl de selectie verder werd aangevuld met Christian Gentner (van Union Berlin), Vaso Vasic (van Moeskroen), Samuele Campo (van FC Basel) en David Domgjoni (van Menemen Spor). Patrick Farkas werd van Red Bull Salzburg overgenomen als vervanger van Schwegler, terwijl de opvolger Knezevic een grote naam is: Holger Badstuber. De 32-jarige centrumverdediger won met Bayern München onder meer de Champions League, het WK voor clubteams en zes landstitels, maar kampte na een veelbelovende start van zijn carrière veelvuldig met blessureleed. Luzern nam de 31-voudig Duits international transfervrij over van VfB Stuttgart, waar hij de afgelopen vier jaar onder contract stond. “Hij is nog niet helemaal fit, die traint pas sinds kort mee met de groep en is voorlopig alleen ingevallen. Die jongen heeft nog wat tijd nodig.”

De opstelling van Luzern in de wedstrijd tegen Sankt Gallen van afgelopen weekeinde.

Volgens Schalk ligt de kracht van Luzern voornamelijk bij het collectief, maar hij pikt er toch enkele spelers uit op wie Feyenoord moet letten. “Marvin Schulz is een heel goede speler. Hij staat nu achterin, normaal gesproken is hij een controlerende middenvelder. Pascal Schürpf is een heel ervaren, nuttige jongen, echt een speler die Duits is opgeleid en de aanjager van de ploeg is. Ik weet niet of Dejan Sorgic fit is, want hij speelde afgelopen weekend niet. Maar dat is een heel geslepen spitsje. Filip Ugrinic is een bonkige middenvelder. Niet heel verfijnd, maar hij doet heel veel nuttig werk en loopt door kasten en muren heen.” Voor Feyenoord geldt Wehrmann als de grote bekende bij Luzern. De 22-jarige middenvelder doorliep de jeugdopleiding op Varkenoord en kwam in het afgelopen halfjaar tot 23 officiële wedstrijden voor Luzern. Dit seizoen speelde Wehrmann nog geen minuut, wat te maken heeft met een blessure.

“Ik ben vooral benieuwd wat Luzern kan bewerkstelligen tegen zo’n ploeg, want het is ook weer een mooie indicatie voor het Zwitserse voetbal en voor ons. Om te kijken waar wij staan in Europa”, zegt Schalk. Servette strandde overigens in de tweede voorronde van de Conference League tegen Molde FK. Een 3-0 nederlaag in de heenwedstrijd werd in Genève nog bijna goedgemaakt, maar dichter bij dan een 2-0 zege kwam Servette niet. “Normaal gesproken moet Feyenoord dit op papier kunnen winnen, want ze hebben meer individuele kwaliteiten. Maar als je kijkt hoe Feyenoord de afgelopen weken gespeeld heeft... Nou, pff. Dan wordt Luzern andere koek dan de potjes die ze hebben gehad. En als je kijkt hoe Luzern de competitie begonnen is... Dat is gewoon ijzersterk. Ik ben echt benieuwd naar hoe het spel in tactisch opzicht gespeeld gaat worden. Het wordt een interessant potje. Feyenoord moet niet denken dat het zomaar even te klaren is.”

Schalk heeft nog dagelijks contact met voormalig ploeggenoot Varol Tasar, met wie hij twee jaar samenspeelde bij Servette. " Die zei ook meteen: ‘We gaan naar Feyenoord!’ Toen maakte ik nog een grapje, nadat Feyenoord 0-0 had gespeeld bij Drita: het kan voor jullie gunstiger uitvallen, dan gaan jullie naar Drita. Dat heeft er nog vrij lang ingezeten. Gelukkig redde Guus Til de Nederlandse eer. Het is voor Luzern een geweldig affiche om in De Kuip te spelen. Gezien de wedstrijd tegen Drita ruiken ze nu kansen.” Heeft Schalk Tasar een tip gegeven richting het tweeluik met Feyenoord? “Niet met poep in de broek naar De Kuip gaan. Het is een grote tegenstander, maar daar hoeft Luzern niet bang voor te zijn. Ik denk dat ze aan elkaar gewaagd zijn, al hangt dat vooral van Feyenoord af. Als de puzzelstukjes ineens in elkaar vallen, kunnen ze met 0-3 van het veld stappen in Luzern. Dat kan ook, hè. Ik voorspel in Luzern een gelijkspel en in De Kuip gaat Feyenoord toch aan het langste eind trekken.”