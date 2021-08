Rafael van der Vaart onderbreekt Wytse van der Goot: ‘Een domme vraag’

Christian Rasmussen hoopt komend seizoen door te breken bij Ajax. De achttienjarige aanvaller kreeg in de voorbereiding speelminuten tegen de Koninklijke HFC (6-0 zege), SC Paderborn 07 (4-1 zege), Anderlecht (0-2 zege) en woensdag tegen Leeds United (3-1). Hij blonk met een doelpunt een assist uit tegen Leeds en werd zowel in de pauze als na de wedstrijd bewierookt door Rafael van der Vaart, die als analist aanwezig was bij de wedstrijd voor Ziggo Sport.

"Hopelijk kan ik debuteren in Ajax 1", zei Rasmussen, die dinsdag zijn contract verlengde tot medio 2024, over zijn doelen voor volgend seizoen. "Dat is mijn doel en de reden dat ik mijn contract heb verlengd. Vandaag heb ik aangetoond dat ik de kwaliteiten heb om zo ver te komen en met de grote jongens te spelen." Verslaggever Wytse van der Goot vroeg Rasmussen vervolgens of hij woensdag tegen Leeds genoeg heeft laten zien voor een kans bij het eerste. "Ik weet het niet, hopelijk", reageerde de Deen, die vervolgens werd onderbroken door Van der Vaart.

"Deze beantwoord ik wel. Een domme vraag", zei Van der Vaart tegen Van der Goot. "Je hebt vandaag de wedstrijd gezien: deze jongen hoort minstens op de bank te zitten. Natuurlijk. Hij verdient het. Hij is misschien een beetje ongeduldig, al kan hij dat zelf niet zeggen." Rasmussen beaamde dat hij geen oren heeft naar een verhuurperiode en wil doorbreken bij Ajax. "Ik wil door hier bij Ajax. Dat is het plan", zei hij. Van der Vaart kan zich daarin vinden en onderbrak het interview nogmaals. "Als je zo goed bent als hij, is verhuur geen optie."

Rasmussen kwam in de zomer van 2019 voor een afkoopsom van drie miljoen over van Nordsjaelland, waar hij de jeugdopleiding doorlopen heeft. In zijn openingsseizoen speelde de spits wedstrijden namens Ajax Onder-17 en Ajax Onder-18, waarna hij in augustus 2020 debuteerde in het profvoetbal. Rasmussen debuteerde tijdens de 0-4 zege van Jong Ajax op Roda JC Kerkrade. Hoewel de aanvaller al tot 563 speelminuten kwam bij de Amsterdamse beloften, wist hij nog niet tot scoren te komen. Een contractverlenging hing al in de lucht, daar hij met de A-selectie mee mocht op het trainingskamp in De Lutte.

Rasmussen bereidde tegen Leeds de 1-0 voor en was zelf verantwoordelijk voor de 2-0. In de pauze van de wedstrijd vroeg Van der Vaart zich gekscherend af waarom Ajax Steven Berghuis heeft gehaald als het Rasmussen in de gelederen heeft, maar die woorden nuanceerde hij na afloop. "Rasmussen is geen type Berghuis. Berghuis moet een beetje de Hakim Ziyech-rol overnemen, terwijl Rasmussen iemand is van de één-op-één-duels en meer doet op kracht." Rasmussen is inzetbaar op meerdere posities in de voorhoede. Van der Vaart denkt niet dat het op de langere termijn schadelijk is om een jong talent als Rasmussen op te hemelen.

"Dat gelul van ‘je mag niet positief zijn’… Je ziet het toch? Wat moet je dan zeggen, dat hij nog een lange weg te gaan heeft? Dat weet toch iedereen? Ik vind het zo’n onzin om te zeggen dat iemand het niet goed doet omdat hij te veel wordt opgehemeld. Wij houden van goede spelers. Dat is het leuke van deze middag: om hier te staan en deze spelers te zien", aldus Van der Vaart, die ook een andere uitblinker uitlichtte. Hij was positief verrast door de achttienjarige middenvelder Kian Fitz-Jim, die over meer fysieke kracht bleek te beschikken dan hij verwacht had. Fitz-Jim speelde vorig seizoen al 21 duels voor Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie.

"Als je hem zo ziet lopen, dan twijfel je in eerste instantie. Helaas heb je in het huidige voetbal een beetje kracht nodig. Maar hij bleek toch best sterk en had een paar goede acties waarbij hij langs iemand liep. Het is wel echt een goede speler, met heel veel rust aan de bal. Hij lijkt zich niet druk te maken", zei Van der Vaart. "Laten we eerlijk zijn: we staan hier, maar kennen bijna niemand. Ik vroeg aan John Heitinga (trainer van Jong Ajax, red.) wie ik in de gaten moest houden en toen noemde hij deze twee spelers. Ik zal nou niet meteen zeggen dat hij er veel kijk op heeft, maar…”, lachte hij.