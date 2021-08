Jeugdig Ajax verslaat Leeds United: ‘Waarom heb je Berghuis gehaald?’

Woensdag, 4 augustus 2021 om 15:51 • Dominic Mostert • Laatste update: 18:13

Ajax heeft de eerste van twee oefenwedstrijden tegen Leeds United gewonnen. Op sportpark De Toekomst won een jonge ploeg woensdagmiddag met 3-1 van de Premier League-club, die ook overwegend jonge spelers liet aantreden. De achttienjarige Christian Rasmussen was een van de uitblinkers aan Amsterdamse zijde met een doelpunt en een assist. Woensdagavond treffen de eerste elftallen van beide clubs elkaar in de Johan Cruijff ArenA.

Het zijn mooie dagen voor Rasmussen, die dinsdag zijn contract verlengde tot medio 2024. “Dat snap ik, ja”, zei Rafael van der Vaart in de pauze van het duel met Leeds over de keuze van Ajax om de Deen aan zich te binden. “Hij lijkt een beetje log, maar hij is erg sterk. Als hij de bal krijgt, heeft hij de blik naar voren gericht. Hij heeft een goal gemaakt, een assist gegeven en gaf een prachtige pass met de buitenkant van de voet. Als je dat zo ziet, zou je bijna denken: waarom halen ze Berghuis?", lachte de oud-middenvelder. "Misschien ben ik een beetje te voorbarig, maar ik vind het heerlijk.”

Samenvatting: Ajax - Leeds United (3-1)

Rasmussen stond met een balverovering op het middenveld aan de basis van het eerste doelpunt. Na een lange bal van doelman Jay Gorter kreeg Leeds-middenvelder Nohan Kenneh de bal niet onder controle op het middenveld, waardoor Rasmussen kon opstomen richting doel. Hij hield Kenneh van zich af en bediende Max de Waal, die langs een uitglijdende Liam Cooper sprintte en scoorde. In minuut 25 maakte Rasmussen er zelf 2-0 van na een goed uitgedachte vrije trap. Een indraaiende voorzet van Youri Regeer werd teruggekopt door Rio Hillen, die Ramsussen in staat stelde van dichtbij te scoren.

Twee minuten na het doelpunt veroverde Victor Jensen de bal op de zestienmeterlijn van Leeds en schoot hij naast. De bezoekers, met voormalig Ajax-jeugdspeler Dani van den Heuvel op doel en voormalig Feyenoorder Crysencio Summerville aanvankelijk op de bank, kwamen na de rust op een grotere achterstand: de opgestoomde Kian Fitz-Jim bediende invaller Giovanni, waarna mede-invaller Kristian Hlynsson de bal voor de voeten kreeg en vanbinnen het strafschopgebied de linkerhoek vond. Aan de overzijde verschafte Hélder Costa zich in het zestienmetergebied de ruimte voor een schot, dat over ging.

Costa was net als EK-finalist Kalvin Phillips een ‘grote naam’ in de opstelling van Leeds, maar de Engelsen traden ook met een overwegend jong elftal aan. Een doelpunt van Kenneh werd afgekeurd vanwege een eraan voorafgaande overtreding op Donny Warmerdam, terwijl Rasmussen namens Ajax de lat trof toen hij vanaf de rechterflank naar binnen sneed. Even daarna werd de uitblinker gewisseld. Leeds miste dertien minuten voor tijd via de ingevallen Summerville nog een goede kans, omdat Gorter redding bracht in de korte hoek. De bezoekers waren in het laatste kwartier de betere partij en zochten naar een eretreffer. Die kwam er in de blessuretijd, toen Max Dean een penalty bediende nadat hij zelf werd neergehaald door Hillen.