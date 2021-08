‘Sneijder zei heel vroeg: ‘Ik zie potentie, ik denk echt dat je het kan halen‘'

De Keuken Kampioen Divisie geldt al decennialang als kraamkamer voor binnen- en buitenlandse talenten en ook dit seizoen lopen er op het tweede niveau weer veel voetballers met potentie rond. Voetbalzone, de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie, licht wekelijks een van deze talenten uit, met deze keer aandacht voor Tijjani Noslin, die dankzij de lessen van Wesley Sneijder en Mounir El Hamdaoui bij TOP Oss de vurig gewenste kans in het betaald voetbal kreeg.

Tijjani Noslin sloft over de KNVB Campus, waar een flauw zonnetje het niet wint van een gure wind. “Kom maar, ik weet wel een plek”, zegt Noslin. Hij wenkt alsof het nationale trainingscomplex in Zeist waar TOP Oss voor drie dagen zijn tenten heeft opgeslagen langzaam al zijn tweede thuis is. Met glinsterende ogen als een kind in een snoepwinkel stapt hij de hal van het trainingscentrum binnen, een ruimte die voetbal en vooral Oranje ademt. “Hier zit ik”, wijst hij op zijn plek aan het einde van de tafel, die inmiddels al gedekt is voor de lunch van de spelers van TOP Oss. “Ik heb zo’n trainingskamp nog nooit meegemaakt. Van dit soort momenten geniet ik, je moet er het maximale uithalen. Het zijn maar drie dagen, maar dit zal me altijd bijblijven. Het is het leven van een prof en daar droom je van, toch? Van het profvoetbal halen.”

Het heeft echter veel volharding, arbeid en geduld gekost voor Noslin om zover te komen. Hij speelde voor de amateurclubs ASV Arsenal, SC Buitenveldert en AVV Swift voor hij op zijn veertiende bij FC Den Bosch de eerste kans in het betaalde voetbal kreeg. Zijn eerste profavontuur bleef beperkt tot één seizoen, waarna drie jaar later een tweede kans volgde. Bij FC Twente maakte hij eveneens één jaar deel uit van de Onder-19. “Bij Twente heb ik niet heel veel gespeeld en ik weet hoe je je dan moet opstellen tegenover teamgenoten en de trainer. Je moet altijd positief blijven en nog harder werken, want je zit niet voor niets op de bank. Hoe meer vragen je gaat stellen en hulp vraagt om te kijken wat er nodig is om wel te spelen, hoe groter de kans dat je een keer mag spelen. En als je dan de kans krijgt om te mogen spelen, moet je het laten zien.”

“Ik heb twee keer een stap gemaakt en vervolgens een tegenslag gekregen. Maar ik werk er wel voor, weet je. Dat is het belangrijkste. Je moet blijven werken. Mentale kracht, discipline en je positief opstellen is wel het belangrijkst in het voetbal”, vervolgt de 22-jarige spits, die ook als vleugelaanvaller uit de voeten kan. Na zijn vertrek bij FC Twente zette hij een stap terug naar de amateurs van Hercules, waar hij als tweedejaars A-junior direct kon aansluiten bij het in de Derde Divisie uitkomende eerste elftal. Een aardig niveau, maar toch ook een cultuurshock voor een achttienjarige jongen met de vurige ambitie om nog profvoetballer te worden. “De meeste jongens werken naast het voetbal, nemen na de wedstrijd een biertje of roken. Daar ben ik niet van, want ik ben altijd blijven dromen. Dat was niet altijd makkelijk, want je wordt er toch in meegetrokken. In dat opzicht probeer je afstand te houden, al vond ik het wel leuk om na de wedstrijd te blijven. Dan was ik blij met een watertje.”

De ervaringen in het amateurvoetbal hielpen hem ook uiteindelijk richting een profbestaan. “Voor veel jongens is de stap van het jeugd- naar het seniorenvoetbal erg groot. Ik speelde nu al vier jaar in het seniorenvoetbal en die ervaringen kan ik hier goed gebruiken, het maakt de stap minder groot.” Toch erkent Noslin dat naarmate de jaren verstreken, de twijfels over een toekomst in het profvoetbal langzaam maar zeker toenamen. “Ik ben jeugdtrainer geweest, dat vond ik ook wel leuk. Je bent toch met voetbal bezig en kunt andere mensen naar het juiste niveau helpen. Natuurlijk werkte ik ook en ging ik naar school, je gaat toch anders denken. Hoe langer je van je doel verwijderd blijft, hoe meer je doelstellingen veranderen. Ik heb er op een gegeven moment wel over nagedacht of het nog ging lukken.”

Dat het Noslin toch gelukt is om het profvoetbal te halen, heeft hij mede te danken aan de keuze die hij na drie jaar bij Hercules maakte. Hij leek naar Sportlust’46 te gaan en werkte een stage af bij Noordwijk, maar koos uiteindelijk voor DHSC. Bij de Utrechtse hoofdklasser stond hij plotseling op het veld met Wesley Sneijder en Mounir El Hamdaoui. “Ik schrok wel toen ik Wesley in het begin zag. Hij was toch wel iemand naar wie ik opkeek. Hetzelfde geldt voor Mounir, vroeger deden we die jongens na op het schoolplein. Wesley neemt je automatisch mee in de groep, hij praat met je op een vriendelijke manier. Hij was assistent-trainer bij DHSC, maar nam voor iedere training zijn voetbalschoenen mee om mee te voetballen. Als ik een loopactie maakte die negen van de tien mensen niet eens zien, gaf hij een perfecte steekpass over de verdediging waar ik alleen maar tegenaan hoefde te lopen. Ik hoefde niet eens te roepen. De eerste training met Mounir deden we kleine partijen. Hij legde iedere bal met buitenkant voet in de kruising. Voorzetten met buitenkant rechts. Abnormaal om te zien hoe ver ze qua niveau zijn. Op een gegeven moment kwam Ismaïl Aissati er ook bij. Daar heb ik wel enorm van genoten. Het geeft ook weer energie of kracht om weer verder te groeien, ze hebben me daarin geholpen.”

“Wesley zei al heel vroeg: ‘Ik zie potentie in je, ik denk echt dat je het kan halen’. Als Wesley tegen je zegt dat je er niks van kan, ga je wel anders denken”, lacht Noslin. “Ik heb veel adviezen van hem gehad, hij vertelde wat ik beter kan doen en hoe het er in het voetbal aan toegaat. Je kunt geen enkele dag denken: moet ik weer gaan voetballen. Nee, je moet altijd de mindset hebben om er weer tegenaan te gaan, om de beste te willen zijn en te bewijzen dat je in de basis hoort. ” Met El Hamdaoui raakte Noslin aan de praat in de kleedkamer van DHSC. De voormalig spits van onder meer Tottenham Hotspur, AZ, Ajax en Fiorentina streek als voetballer neer bij de Utrechtse amateurclub, een vrijetijdsbesteding naast de werkzaamheden die hij na zijn profcarrière heeft opgepakt. Een van die werkzaamheden is MEH Sports Agency, waarmee hij samen met compagnon Juanito Sequeira verschillende spelers vertegenwoordigt.

“Hij belde me op een gegeven moment op of ik het profvoetbal nog wilde halen en vertelde dat hij van plan was me daarin te begeleiden. Mounir en Wesley hebben in samenspraak besloten dat ze me gingen helpen om het profvoetbal te halen. Ik heb nog even stage gelopen bij Telstar, maar daarna kwam TOP Oss al heel snel. Dat paste qua systeem en omgeving het beste bij me”, legt Noslin uit. In twee stagewedstrijden dwong hij een contract op amateurbasis af bij TOP Oss. “Je hebt twee wedstrijden en het kunnen net twee dagen zijn waarop het net niet goed valt. Ik ben blij dat ze me de kans hebben gegeven en het is nu aan mij om me verder te bewijzen. Die ene keer dat je zes gooit, moet je de kans aangrijpen. Dat is nu gebeurd en ik hoop dat ik het kan vasthouden. Ik moet harder werken om nog verder te komen en mezelf te ontwikkelen. Ik denk dat er nog wel tweehonderd, misschien vijfhonderd jongens in het amateurvoetbal zijn die de stap kunnen maken. Ik ben blij dat ik dan die ene ben die deze kans mocht krijgen.”

De eerste weken in het profvoetbal waren voor Noslin even aanpoten. “Ik heb vaak extra voor mezelf getraind en door met betere spelers te voetballen, word je zelf automatisch ook beter. Daardoor kan ik best redelijk goed aanhaken bij het niveau. Hoe langer ik dat doe, hoe beter mijn kwaliteiten naar boven zullen komen. Ik denk en hoop dat dit hetzelfde is als je op een gegeven moment de stap naar de Eredivisie maakt. Als je hard werkt en blijft trainen, komt het vanzelf goed”, relativeert hij rustig en afgewogen. Zijn voorbereiding verloopt uiteindelijk uitstekend, met onder meer twee doelpunten in de met 3-2 verloren oefenwedstrijd tegen sc Heerenveen. “Daar wil je uiteindelijk komen. Of misschien nog hoger, als je verder mag dromen. Maar dat is wel het streefpunt waar je naartoe wil werken. Het geeft vertrouwen, zeker. De trainers (Bob Peeters en Marcel van der Sloot, red.) en de directeur (Peter Bijvelds, red.) uiten ook het vertrouwen, ze geven me de tijd en ruimte om me door te ontwikkelen. Eerst wil ik komend seizoen zoveel mogelijk spelen, doelpunten en assists leveren en met het team zo hoog mogelijk eindigen.”

Naam: Tijjani Noslin

Geboortedatum: 7 juli 1999

Club: TOP Oss

Positie: spits

Sterke punten: snelheid, techniek, doelgerichtheid