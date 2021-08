Basisplek voor Magallán in minder prestigieus duel; Ajax treft oude bekende

Woensdag, 4 augustus 2021 om 13:09 • Dominic Mostert • Laatste update: 13:24

De opstelling van Ajax voor de eerste oefenwedstrijd tegen Leeds United is bekend. Erik ten Hag laat een groot aantal reservespelers en beloften aantreden op De Toekomst. Bij Leeds heeft de achttienjarige Dani van den Heuvel een basisplaats. De Nederlandse doelman verruilde Ajax vorig jaar voor Leeds en speelt sindsdien vooral voor de Onder-18. Het oefenduel begint woensdag om 13.45 uur. Later op de dag, om 20.15 uur, spelen Ajax en Leeds een tweede oefenwedstrijd tegen elkaar in de Johan Cruijff ArenA. Dan kiest Ten Hag waarschijnlijk voor meer vaste waarden.

Een van de spelers die er 's middags wel bij is, is Lisandro Magallán. De verdediger is terug na zijn verhuur aan Crotone, maar zijn perspectief is beperkt. Op de positie van Magallán heeft Ten Hag ook de beschikking over Jurriën Timber, Perr Schuurs en Lisandro Martínez. Bovendien kunnen Daley Blind en Devyne Rensch uit de voeten in het hart van de defensie. Afgelopen weekend zei Ten Hag tegen Voetbal International dat Magallán weliswaar een 'superprof' is die 'het hartstikke goed doet', maar dat de kans klein is dat hij nog een belangrijke bijdrage gaat leveren bij de selectie van het eerste elftal.

"Je weet niet wat er gaat gebeuren. Dat weet je nooit in zo'n voorbereiding. Die loopt tot 1 september. Laten we niet hopen dat er wat gebeurt, maar dan kan zijn perspectief ook veranderen", aldus Ten Hag, die aan het begin van de voorbereiding met Magallán sprak. "Hij had een moeilijke eerste week in de voorbereiding. Toen heb ik met hem gezeten. Hij dacht ook: waarom ben ik hier? Maar voor hem is het ook belangrijk om in topconditie te komen."

Bij Leeds speelt niet alleen Van den Heuvel, maar ook EK-finalist Kalvin Phillips. 's Avonds wordt geoefend in de Johan Cruijff ArenA en kan Steven Berghuis voor het eerst als Ajacied voor het Ajax-publiek spelen. Antony is niet inzetbaar, omdat hij met Brazilië nog actief is op de Olympische Spelen. Ajax bereidt zich voor op de strijd om de Johan Cruijff Schaal van zondag tegen PSV. Volgende week zaterdag speelt de landskampioen thuis tegen NEC de eerste competitiewedstrijd van het nieuwe seizoen.

Opstelling Ajax: Gorter; Regeer, Magallán, Hillen, Salah-Eddine; Fitz-Jim, Ekkelenkamp, Jensen; Rasmussen, De Waal, Martha

Bank Ajax: Setford, Van Gelderen, Llansana, Warmerdam, Hlynsson, Douglas, Giovanni, Musampa, Yah.