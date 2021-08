Danny Blind neemt afscheid van Ajax; Henk Fraser in bijzondere dubbelrol

Woensdag, 4 augustus 2021 om 12:13 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 12:50

Danny Blind geeft zijn functie als lid van de raad van commissarissen bij Ajax op om assistent te worden van Louis van Gaal bij Oranje. Dat bevestigen de Amsterdammers woensdag, vlak na de officiële bekendmaking van de KNVB van de aanstelling van het duo. "Wij willen de schijn van tegenstrijdig belang vermijden", legt president-commisaris Leen Meijaard van de rvc van Ajax uit.

Blind werkte tussen 2012 en 2014 ook al als assistent van Van Gaal bij Oranje. Toen bereikte het duo de halve finale van het WK in Brazilië. Nadat Blind ook de rechterhand van Guus Hiddink was geweest bij het Nederlands elftal, kreeg hij in 2015 de leiding bij Oranje. Dat werd geen succes: Blind wist zich met Nederland niet te kwalificeren voor het WK 2018 en werd ontslagen.

Dat hij zijn functie bij Ajax moet neerleggen om terug te keren bij Oranje, begrijpt Blind. "Hij wil zelf ook de schijn van tegenstrijdig belang vermijden", zegt Meijaard. "Hij zal de komende periode zijn functie als rvc-lid bij Ajax niet kunnen uitoefenen. Dat is jammer, want de inbreng van Danny wordt erg gewaardeerd. Voorlopig zullen zijn taken door andere leden van de rvc worden waargenomen."

Blijkbaar speelt de schijn van een tegenstrijdig belang niet voor Henk Fraser, die zijn functie als assistent gaat combineren met het hoofdtrainerschap bij Sparta Rotterdam. "We begrepen dat Henk op het lijstje van Louis van Gaal stond om, naast zijn werkzaamheden op Het Kasteel, onderdeel van de nieuwe technische staf van Oranje te worden", reageert technisch directeur Henk van Stee op de clubwebsite van Sparta. "Uiteraard was dit een mooi compliment voor Henk en voor het werk dat hij de afgelopen jaren met Sparta geleverd heeft, daar zijn we best trots op."

Sparta gelooft dat Fraser de functie kan combineren. "De wedstrijden van Oranje worden uiteraard gespeeld op momenten dat de Eredivisie stilligt, toch wilden wij graag met de KNVB afspraken maken dat deze nieuwe functie niet ten koste zou gaan van zijn werk hier", aldus Van Stee. "Die onderhandelingen verliepen voorspoedig, dus we zijn blij voor Henk dat hij deze kans krijgt."