‘Barcelona mag spelers na deal van 2,7 miljard euro alsnog inschrijven’

Woensdag, 4 augustus 2021 om 11:45 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 11:55

Barcelona mag anderhalve week voor het begin van LaLiga eindelijk zijn nieuwe spelers inschrijven in de competitie, zo meldt Mundo Deportivo. LaLiga bevestigt een miljardendeal te hebben gesloten met de private-equityfirma CVC Capital Partners. Het bedrijf neemt voor 2,7 miljard euro een minderheidsbelang van tien procent in de Spaanse competitie.

De verwachting is dat dat de overeenkomst tussen LaLiga en de investeringsmaatschappij woensdag bekrachtigd wordt door de Spaanse clubs. De deal kan clubs met weinig geld, waaronder met name Barcelona, helpen om de financiën te herstellen na de klap die de coronapandemie heeft veroorzaakt. Begin juli meldden diverse Spaanse media dat Barça het salarislimiet in LaLiga ver heeft overschreden en daardoor geen nieuwe spelers mocht inschrijven. Daardoor dreigde de club zonder de nieuwe aanwinsten Sergio Agüero, Memphis Depay, Eric García en Emerson Royal aan de competitie te moeten beginnen.

Joan Laporta, de president van Barcelona, zei maandag al dat de problemen met het inschrijven van de nieuwe spelers opgelost zouden worden, zonder daarbij op details in te gaan. Daarbij doelde Laporta ook op Lionel Messi, wiens nieuwe contract bij Barcelona nog altijd niet getekend is. Volgens Mundo Deportivo kan Barça de nieuwe spelers, inclusief Messi, na het bekrachtigen van de investeringsdeal vrijwel direct alsnog inschrijven.

De investering van 2,7 miljard euro van CVC Capital Partners komt voor negentig procent ten goede aan de clubs in LaLiga. De Spaanse competitie wil het geld gebruiken om wereldwijd door te groeien en om 'een wereldwijd digitaal entertainmentbedrijf' te worden. Het doel is om het gat met de Premier League te dichten. CVC nam eerder overigens ook een belang in de Formule 1, terwijl gesprekken met de Serie A op niets uitliepen.