AZ bevestigt vertrek van Boadu; transfersom miljoenen hoger dan gedacht

Woensdag, 4 augustus 2021 om 10:40 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 10:54

Myron Boadu heeft zijn transfer naar AS Monaco definitief te pakken, zo bevestigt AZ. De Alkmaarders houden volgens RMC Sport zeventien miljoen euro exclusief bonussen over aan de twintigjarige spits. Dat is twee miljoen euro meer dan de bedragen die de afgelopen tijd in de media circuleerden. Boadu tekent voor vijf jaar bij AS Monaco.

"Myron is een AZ'er in hart en nieren", reageert directeur voetbalzaken Max Huiberts van de Alkmaarders. "Hij heeft zich vanuit de AZ Jeugd op knappe wijze ontwikkeld tot de volwassen en geliefde speler die hij nu is. De transfer van Myron laat zien dat er bij AZ volop perspectief is voor jeugdspelers om op hoog niveau door te breken en te presteren. Als club zijn we trots dat opnieuw een speler vanuit onze eigen opleiding een aansprekende transfer maakt. Myron heeft deze transfer afgedwongen door al op jonge leeftijd van grote waarde te zijn voor ons eerste team. We gunnen hem deze mooie stap en hopen nog veel van hem te gaan horen."

Met een transfersom van minimaal zeventien miljoen euro wordt Boadu de vierde duurste AZ-speler ooit. De Alkmaarders kunnen het bedrag niet direct bijschrijven, want AS Monaco heeft volgens RMC Sport betaling verdeeld over vijf termijnen bedongen. Boadu moet bij zijn nieuwe club de concurrentie aan met Wissam Ben Yedder en Kevin Volland, die doorgaans een spitsenduo vormen in het 4-4-2-systeem van trainer Niko Kovac. De twee aanvallers waren vorig seizoen goed voor liefst veertig doelpunten bij AS Monaco, dat dinsdag in de derde voorronde van de Champions League won van Sparta Praag (0-2).

Boadu stroomde drie jaar geleden door vanuit de jeugdopleiding bij AZ. De centrumspits stond de laatste twee seizoenen in de basis en kwam uiteindelijk tot 38 goals en 18 assists in 88 officiële wedstrijden voor de club. Samen met Stengs heeft AZ deze zomer al 32 miljoen euro opgehaald op de transfermarkt. Daar blijft het niet bij, want doelman Marco Bizot is voor naar verluidt vijf miljoen euro vertrokken naar Stade Brest. Teun Koopmeiners staat in de serieuze belangstelling van Atalanta.