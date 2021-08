KNVB gaat komst van Louis van Gaal woensdag bevestigen

Woensdag, 4 augustus 2021 om 10:03 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 10:03

De KNVB komt woensdag met de bevestiging van het nieuws dat Louis van Gaal de nieuwe bondscoach van Oranje is, zo meldt De Telegraaf. De oefenmeester neemt Danny Blind, Henk Fraser en Frans Hoek mee als assistenten, zoals eerder al in de media verscheen. Van Gaal moet het Nederlands elftal in zijn derde termijn als bondscoach naar succes op het WK in Qatar leiden.

Al op 22 juli meldde De Telegraaf dat de KNVB rond was met Van Gaal, maar de bevestiging liet vervolgens nog twee weken op zich wachten. Dat hing volgens de krant samen met het papierwerk dat in orde gemaakt moest worden. Van Gaal is woonachtig in Portugal, wat de nodige belastingtechnische uitdagingen met zich mee bracht. Eerder werd al bekend dat de coach mede vanwege fiscale redenen in het Zuid-Europese land blijft wonen.

Van Gaal kan zijn borst natmaken voor zijn nieuwe klus bij Oranje. Op woensdag 1 september speelt Nederland de belangrijke uitwedstrijd in de WK-kwalificatie tegen Noorwegen. Van Gaal krijgt de internationals pas twee dagen van tevoren bij zich en heeft dus amper voorbereidingstijd. Oranje, dat tweede in de groep staat met zes punten uit drie duels, speelt begin september ook nog thuis tegen Montenegro en Turkije.

In 2000 werd Van Gaal voor het eerst aangesteld als bondscoach van Oranje. Zijn eerste periode liep naar eigen zeggen uit op ‘de grootste teleurstelling uit zijn trainersloopbaan’. Nederland wist zich onder zijn leiding niet te plaatsen voor het WK van 2002 in Japan en Zuid-Korea. Eind 2001 stapte hij op, waarna hij achtereenvolgens werkzaam was als trainer van Barcelona, AZ en Bayern München.

In 2012 keerde Van Gaal terug bij de KNVB als opvolger van Bert van Marwijk. Zijn tweede periode bij het Nederlands elftal was een stuk succesvoller. Hij leidde Oranje op indrukwekkende wijze naar het WK van 2014 in Brazilië, waar ten koste van het gastland de derde plaats werd bemachtigd. Na het mondiale eindtoernooi ging Van Gaal aan de slag als manager van Manchester United. In 2016 besloot de Engelse topclub de Nederlandse trainer te ontslaan. Sindsdien was Van Gaal niet meer actief als trainer.