Schmidt looft uitblinker: ‘Hij is nu een completere speler en werkt harder’

Woensdag, 4 augustus 2021 om 07:30 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 07:51

Roger Schmidt had dinsdagavond geen enkele reden tot klagen na de klinkende 3-0 zege van PSV in de derde voorronde van de Champions League tegen FC Midtjylland. Hoewel de eindstand dinsdag al na iets meer dan een half uur op het scorebord stond, was de trainer vooral ook trots op ‘de slimme tweede helft’ van zijn team. “In de eerste helft scoren we weliswaar drie keer, maar na rust hielden we de tegenstander onder controle”, vertelde Schmidt bij RTL7. “We speelden heel geconcentreerd en gaven vrijwel geen kansen weg.”

Schmidt had logischerwijs een ruimere overwinning gezien, maar vond het ‘een goed teken’ dat PSV liet zien een wedstrijd te kunnen controleren. “We werkten hard en hebben met de hele ploeg verdedigd.” Bovendien was het volgens Schmidt niet zo’n makkelijke avond als de uitslag doet vermoeden. “FC Midtjylland is een moeilijk te bespelen tegenstander. Ze hanteren vaak de lange bal en zijn gevaarlijk met inworpen”, benadrukte de Duitser. “Maar we hebben het goed gedaan en vonden altijd de juiste oplossing.”

Noni Madueke, de maker van de, heerlijke, eerste treffer, was een van de uitblinkers aan de kant van PSV. Schmidt benadrukte dat de aanvaller vorig seizoen ook al fantastische goals maakte. “Maar hij is nu een completere speler en werkt harder voor het team. Tactisch is hij gegroeid en helpt onze backs om ballen te winnen”, werd de Duitser door het Eindhovens Dagblad geciteerd. “Noni heeft ons idee van gegenpressing ook onder de knie.”

“Het is anders wat hij nu laat zien ten opzichte van vorig seizoen en hij creëert nu kansen met goede balveroveringen. Noni vindt het ogenschijnlijk prettig om zo op het veld te staan en ik ben heel tevreden over wat hij nu laat zien.” Over een week wacht de return in Denemarken, maar zaterdag staat de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen Ajax op het programma. “Daar moeten we klaar voor zijn, want we willen de eerste prijs van het seizoen pakken”, blikte Schmidt vooruit.

“Dus nu snel herstellen en dan richten we ons op die wedstrijd en op de return tegen Midtjylland.” Mocht PSV die wedstrijd zonder problemen doorstaan, dan wacht in de play-offs een tweeluik met Spartak Moskou of Benfica (17 en 24 augustus). De play-offs vormen de laatste horde richting het hoofdtoernooi van de Champions League, waarin PSV in 2018 voor het laatst uitkwam.