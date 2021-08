Nederlandse kranten loven Roger Schmidt na ‘oehs’ en ‘aahs’ bij PSV

Woensdag, 4 augustus 2021 om 06:53 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 07:52

PSV is zo goed als zeker van een plaats in de play-offs van de Champions League. De ploeg van Roger Schmidt was dinsdagavond in de eerste wedstrijd van de derde voorronde van het miljoenenbal dankzij drie doelpunten in dertien minuten tijd met 3-0 te sterk voor FC Midtjylland. De dagbladen staan daags na het spektakelstuk in het Philips Stadion stil bij 'de opvallende keuzes' van Schmidt en de rol van Noni Madueke in het Eindhovense elftal.

“Denen laten zich als het om voetballen gaat graag met dynamiet vergelijken. Maar het was PSV dat FC Midtjylland in de derde voorronde van de Champions League helemaal omver blies: 3-0”, zo schrijft De Telegraaf. “Vorig seizoen was er veel kritiek op PSV, dat met zijn Duitse staf op zestien punten van Ajax finishte. Maar sinds het begin van de voorbereiding op het huidige seizoen spat de spelvreugde ervan af bij de Eindhovenaren, die in eigen huis aan het tweeluik tegen Galatasaray een sprankelend vervolg gaven.”

Schmidt en Götze blij na overwinning PSV: 'Nu winnen tegen Ajax'

Het dagblad benadrukt dat PSV verlost lijkt te zijn van ‘het strakke keurslijf waarin het vorig seizoen geregeld opereerde’ en dat Schmidt ‘op alle fronten opvallende keuzes’ maakt, verwijzend naar Mario Götze in de as van het veld als belangrijkste pion en het afscheid van het stugge 4-2-2-2 systeem. “De nieuwe veldbezetting maakt van PSV een swingend geheel.” Schmidt zette daarnaast niet Nick Viergever als vervanger van de geschorste Olivier Boscagli in het centrum maar beloonde de trainingsarbeid van Armando Obispo, die dinsdagavond pas voor de negende keer in de basis van PSV verscheen.

“Noni Madueke en Cody Gakpo zijn nog twee belangrijkste exponenten van het PSV nieuwe stijl. Die krijgen veel vertrouwen van hun trainer”, sluit De Telegraaf af. Het Algemeen Dagblad heeft ‘Dynamiet van PSV knalt een kwartier’ als kop, verwijzend naar de drie treffers in amper vijftien minuten tijd. “In vijftien minuten waarin zowat alles lukte, kwamen de wapens van het elftal van Roger Schmidt bijna allemaal aan de oppervlakte. Het extra opbouwende vermogen dat centrale verdediger André Ramalho brengt, de verschroeiende uithaal van Noni Madueke en de brille van Mario Götze.”

Het dagblad voorziet ‘een prachtig huwelijk’ tussen Madueke en PSV als ‘alle partijen daarin op een gezonde manier blijven investeren’. Journalist Rik Elfrink doelde op de flirts van zijn management met enkele buitenlandse clubs, ‘het verstand zegevierde’, en het feit dat Schmidt wilde dat de aanvaller zich meer als teamspeler moest ontwikkelen. “Hij had niet de intentie om zijn spontaniteit om zeep te helpen, maar zag wel forse verbeterpunten in andere facetten van het spel. Zo hamert Schmidt altijd en overal op betrouwbaarheid. De coach lijkt erin geslaagd om Madueke naar dat gewenste hogere niveau te brengen, zonder dat hij aan gevaar heeft ingeboet.”

Ook Elfrink staat stil bij ‘de dappere keuze’ van Schmidt om niet Viergever maar Obispo aan het startsignaal te laten verschijnen. “Hij maakte zijn Europese debuut voor PSV, terwijl Viergever natuurlijk de gevestigde naam is. Waar nogal eens wordt gedacht dat Schmidt vooral voor ervaring gaat en jonge spelers niet ziet staan, bleek gisteren dat hij gewoon voor de in zijn ogen beste optie gaat. Obispo liet zich tijdens de hele voorbereiding in trainingen en oefenwedstrijden al met goed opbouwend en sterk defensief spel gelden en dat werd gisteren beloond.”

De kop van Trouw, ‘Schmidt lijkt PSV meer en meer naar zijn hand te zetten’, is eveneens veelzeggend. Vorig seizoen lieten de Eindhovenaren nog wel eens twee gezichten in een wedstrijd zien. “Maar daar is dit seizoen voorlopig nog geen sprake van. Een nimmer aflatende energie, gekoppeld aan een voorbeeldige teamgeest, kleuren op dit moment het elftal van Schmidt. Laat het een vingerwijzing zijn voor de talenten van PSV. ( . . . ) Schmidt geeft al zijn energie aan het smeden van een eendrachtig team, toch al geen sinecure in deze prille fase van het seizoen met komende en vertrekkende spelers.”

“De ambitie van PSV, om voor het eerst sinds 2018 weer de groepsfase van de Champions League bereiken, vraagt bovendien om voetballers van wie je op aankunt. Mario Götze, Cody Gakpo en Madueke zijn wat dat betreft stabieler, zo bewezen ze andermaal tegen Midtjylland. Daarnaast denken ze meer in het collectief, een vereiste volgens Schmidt.” De Volkskrant wijst op de situatie waarin Madueke en de verbannen Mohamed Ihattaren momenteel verkeren. “Ze kregen vorig seizoen beiden forse kritiek van Schmidt. Maar waar de één, de verbannen Ihattaren, eerder op de dag in alle anonimiteit in zijn eentje een training op de Herdgang afwerkte, schitterde de ander, de gevierde Madueke, een paar uur later in een sfeervol Philips Stadion.”

“Op een avond dat Madueke zichzelf in de schijnwerpers zette, klonk de naam van Ihattaren al bijna als een echo uit een ver verleden, al is hij nog gewoon voetballer van PSV. Madueke lijkt de boodschap van zijn trainer te hebben begrepen. Tegen Midtjylland rolde de ‘oehs’ en ‘aahs’ van de tribune zodra hij weer aanzette voor een actie. Maar hij schroomde ook niet om rechtsachter Philipp Mwene te hulp te schieten, als dat nodig was. Precies zoals Schmidt het graag ziet. ( . . . ) Een minuut voor tijd kreeg Madueke zijn verdiende publiekswissel; een veelzeggend en publiekelijk compliment van de veeleisende Schmidt.”