Chelsea bereidt recordbod voor op Lukaku; Romano onthult monstersalaris

Dinsdag, 3 augustus 2021 om 23:36 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:42

Chelsea is een nieuw bod aan het voorbereiden op Romelu Lukaku. Maandagavond onthulde Fabrizio Romano dat Internazionale een bod van honderd miljoen euro op de spits heeft afgewezen, maar de Londenaren laten het daar niet bij zitten. Daags na het eerste bod meldt de transfermarktexpert dat the Blues met een nieuw bod over de brug gaan komen.

Romano meldt op Twitter dat de verwachtingen zijn dat het nieuwe bod fors hoger zal liggen. Naar verluidt is Chelsea bereid 120 of 130 miljoen euro te bieden voor de Belgische goalgetter. Bovendien zou linksback Marcos Alonso onderdeel zijn van het geplande voorstel. De journalist onthult tevens de details van het contract dat voor Lukaku op tafel komt te liggen. De spits zou bij een overstap naar Chelsea kunnen rekenen op een jaarsalaris van twaalf miljoen euro en een langdurig contract.

Inter wil de spits niet laten vertrekken, maar zelf zou Lukaku wel oren hebben naar een terugkeer bij Chelsea. Niet alleen de forse salarisverhoging, bij i Nerazzuri strijkt Lukaku jaarlijks 8,5 miljoen euro op, maar ook het spelen in de Premier League wekt de interesse van de aanvaller volgens Sky Italia. Het Italiaanse medium, waarvoor Romano werkzaam is, meldt tevens dat Inter al een schaduwlijstje heeft voor het geval dat Lukaku toch vertrekt. De twee alternatieve opties zijn Duván Zapata van Atalanta of Joaquín Correa van Lazio.

Mocht Inter overstag gaan, dan zou Lukaku de duurste transfer in de clubgeschiedenis worden. In dat geval wordt de Belg ook de duurste aankoop uit de Premier League-historie. De clubleiding van Inter beschouwt Lukaku echter als ‘onaantastbaar’, waardoor het eerste astronomische bod naar de prullenbak werd verwezen. Goal meldde maandag overigens al dat Chelsea toch een opening ziet om Lukaku deze zomer los te weken bij de regerend kampioen van Italië, waar hij nog vastligt tot medio 2024. De reden daarvoor zijn de financiële moeilijkheden bij Inter, waardoor Achraf Hakimi eerder deze zomer al voor zestig miljoen euro naar Paris Saint-Germain vertrok.