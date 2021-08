Huiverige Sneijder stelt zijn mening volledig bij: ‘Ik heb genoten van hem'

Dinsdag, 3 augustus 2021 om 23:00 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:13

Wesley Sneijder is diep onder de indruk van de prestaties van Armando Obispo. De 22-jarige verdediger maakte tegen Midtjylland (3-0) zijn Champions League-debuut, daar Olivier Boscagli vanwege een schorsing niet bij de wedstrijdselectie zat. Voorafgaand aan het duel sprak Sneijder zijn twijfels uit de keuze van trainer Roger Schmidt om Obispo een basisplek te geven, maar in de nabeschouwing op RTL7 komt de analyticus superlatieven tekort om het optreden van de verdediger te beschrijven.

Tijdens de voorbeschouwing op het Europese duel kwam de rol van André Ramalho ter sprake. Zowel analist Jan Boskamp als Sneijder liet zich zeer positief uit over de centrumverdediger, die volgens de 134-voudig Oranje-international ‘verantwoordelijk’ is voor het feit dat Obispo en niet Nick Viergever mocht beginnen. “Ramalho is de reden dat Schmidt het aandurft om te beginnen met Obispo. Het is de eerste wedstrijd van het tweeluik en de belangen zijn groot, dus je neemt niet zomaar een dusdanig risico”, aldus Sneijder voorafgaand aan de wedstrijd.

Na afloop van het door PSV gewonnen duel wordt Sneijder gevraagd naar het optreden van Obispo, waarna de analist de loftrompet steekt over de rechtsachter. “Hoe Obispo er stond vandaag? Nou hij stond er heel goed. Die jongen moest het natuurlijk wel laten zien vandaag, want het is wel een enorm platform, de Champions League. Maar het was of hij al jaren meespeelt met die elftal. Ook voetballend was het erg goed. Hij kijkt altijd naar voren, speelt tussen de linies de vrije mensen in en het spel is gedurfd. Hij neemt risico’s, maar hij doet het gewoon altijd goed. Hij staat er gewoon en hij is agressief in de tackles. Ik heb echt genoten van Obispo”, besluit Sneijder.

In de returnwedstrijd tegen Galatasaray kreeg Boscagli, die de voorbije weken centraal in de defensie stond, twee gele kaarten. Maandag op de persconferentie in aanloop naar het treffen ging Schmidt in op de kwestie en liet hij in het midden wie de geschorste Fransman zou vervangen. “Daarvoor hebben we geschikte alternatieven, met Nick Viergever en Armando Obispo. Ze verdienen het allebei om te spelen”, zei de keuzeheer.