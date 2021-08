Noni Madueke glijdt uit tijdens doelpuntviering: ‘Ik voelde niets!’

Noni Madueke trok zijn goede vorm dinsdagavond door in de wedstrijd tussen PSV en FC Midtjylland. De aanvaller opende de score met een fraai afstandsschot in de verre hoek en bleef vervolgens een plaag voor de vijandelijke defensie. Wesley Sneijder is lyrisch over zijn spel, maar uit wel kritiek op de manier waarop Madueke zijn doelpunt vierde.

"Ik heb echt genoten van die jongen vanavond. Niet alleen vanavond, maar vanaf de voorbereiding al", vertelt de oud-middenvelder. "Het lijkt wel alsof tegenstanders er niet staan, zo makkelijk passeert hij ze. Hij heeft altijd oog voor zijn medespelers en kan zelf een goal maken. Een geweldige speler, die in bloedvorm is." Na zijn doelpunt sprong Madueke over de reclameborden en sprintte hij richting de supporters, maar gleed hij uit. "Hier was hij bijna zes maanden eruit. Ik snap de spelers die dat doen niet. Doe lekker normaal, het is levensgevaarlijk", aldus Sneijder. "Maar hij is de gevaarlijkste man in de voorhoede bij PSV op dit moment."

De wijze waarop Madueke scoorde, kan wel op goedkeuring rekenen van de analist van RTL7. "Dit is pure klasse. Hij ziet de ruimte en creëert die voor zichzelf. Het is een geweldige goal." Madueke spreekt zelf van een 'geweldige teamprestatie' en spreekt zijn blijdschap uit over zijn hoofdrol. "Het gaf een geweldig gevoel om hier te spelen. Ik ben blij dat ik mijn ploeg heb kunnen helpen, daar draait het om. Het was geweldig om te horen dat het publiek mijn naam scandeerde. Daar doe je het voor. Ik speel om de fans te vermaken." Zijn valpartij liep goed af. "Ik voelde niets! Ik wilde gewoon zo dicht mogelijk bij de supporters zijn."

Madueke scoorde vorige week al tegen Galatasaray. Zijn kwaliteiten komen dit seizoen beter tot uiting dan vorig seizoen, denken Jan Boskamp en Sneijder. "Ze spelen wel op een andere manier dan vorig jaar. Toen speelden ze 4-2-2-2, maar nu houden ze ook de zijkanten bezet", stipt Boskamp aan. Sneijder: "Hij kan binnendoor en buitenom. Nu komt hij ook van de zijkant. Hij heeft ruimte voor zich en kan de verdediger opzoeken. Het is zo moeilijk verdedigen als iemand binnendoor en buitenom kan. En dan heeft hij ook nog een geweldig schot in de verre hoek in zijn benen."