PSV walst in dertien grandioze minuten over FC Midtjylland heen

PSV heeft dinsdagavond een voorschot genomen op het bereiken van de play-offronde van de Champions League. De Eindhovenaren walsten in de eerste helft heen over FC Midtjylland en de opgebouwde voorsprong kwam na de pauze niet meer in gevaar: 3-0. Met. name in het laatste kwartier liet PSV kansen liggen om de score nog verder uit te breiden. Noni Madueke, Mario Götze en Cody Gakpo maakten de doelpunten voor PSV.

PSV, met Armando Obispo op de plek van de geschorste Olivier Boscagli, liep in de eerste helft uit naar een 3-0 voorsprong. De ploeg van Roger Schmidt kwam achterin zelden in de problemen en was voorin bijzonder efficiënt. Alle doelpunten werden in een tijdsbestek van dertien minuten gemaakt. Madueke opende de score na achttien minuten, toen hij langs het zestienmetergebied naar binnen kapte en de bal met het linkerbeen in de verre bovenhoek plaatste. De 2-0 kwam op naam van Götze, die een lange bal van André Ramalho aannam in het strafschopgebied en raak schoot via het been van Raphael Onyedika. Een vloeiende aanval leidde kort daarna tot de 3-0. Madueke bediende Götze in het strafschopgebied, waarna de middenvelder de bal bezorgde bij Eran Zahavi; die stelde Gakpo met een hakbal in staat om van dichtbij af te ronden.

Afgezien van een schot van Evander, die de bal bij een 0-0 stand uit de lucht nam en rakelings naast schoot, stelde Midtjylland in de eerste helft weinig tegenover de dominantie van PSV. In de tweede helft bleven de bezoekers uit Denemarken vrij onmachtig. Na een klein uur schoot Erik Sviatchenko over, maar een volgend doelpunt van PSV hing nadrukkelijker in de lucht. Het aantal serieuze kansen daartoe was echter beperkt in het eerste halfuur na rust. In de eerste vijf minuten na de rust schoot Madueke voorlangs en pareerde keeper Jonas Lössl een inzet van Marco van Ginkel vanbuiten het strafschopgebied; zeventien minuten voor tijd stuitte Gakpo in de korte hoek op de doelman van Midtjylland.

Even daarna liet Eran Zahavi een enorme kans op de 4-0 liggen. De spits mocht afstormen op Lössl en kon zijn tiende Europese doelpunt voor PSV maken, maar schoot naast. Het bleek het startschot van een slotoffensief van PSV, in de jacht op een vierde treffer. Madueke schoot naast nadat hij naar binnen kapte en vlak voor tijd stuitte Götze op Lössl, waardoor grotere schade voor Midtjylland uitbleef. Aan de overzijde schoot Evander in de blessuretijd maar net naast: de meest serieuze doelpoging van de bezoekers. PSV gaat volgende week dinsdag op bezoek in Denemarken. Als een wonderbaarlijke comeback van Midtjylland uitblijft, nemen de Eindhovenaren het in de laatste voorronde op tegen de winnaar van het tweeluik tussen Spartak Moskou en Benfica. De eerste wedstrijd tussen die clubs wordt woensdag gespeeld.