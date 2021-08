Ajax verlengt contract achttienjarig talent na succesvol trainingskamp

Dinsdag, 3 augustus 2021 om 21:36 • Mart van Mourik

Christian Rasmussen heeft zijn contract bij Ajax verlengd. De achttienjarige spits lag nog een jaar vast in de Johan Cruijff ArenA, maar heeft een akkoord bereikt over een contractverlenging tot medio 2024. De Deense centrumspits kwam afgelopen seizoen uit voor Jong Ajax en speelde in totaal zestien wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie.

Rasmussen kwam in de zomer van 2019 voor een afkoopsom van drie miljoen over van Nordsjaelland, waar hij de jeugdopleiding doorlopen heeft. In zijn openingsseizoen speelde de spits wedstrijden namens Ajax Onder-17 en Ajax Onder-18, waarna hij in augustus 2020 debuteerde in het profvoetbal. Rasmussen debuteerde tijdens de 0-4 zege van Jong Ajax op Roda JC Kerkrade. Hoewel de aanvaller al tot 563 speelminuten kwam bij de Amsterdamse beloften, wist hij nog niet tot scoren te komen.

Een contractverlenging hing al in de lucht, daar hij met de A-selectie mee mocht op het trainingskamp in De Lutte. Tegen Koninklijke HFC en Paderborn kon Rasmussen rekenen op speelminuten. "Ik ben blij en trots", reageert Rasmussen verheugt op de officiële website van Ajax.. "Mijn familie is dat ook. Ik wil dit seizoen mijn debuut maken in Ajax 1, dat is mijn doel. In Jong Ajax wil ik bovendien een vaste waarde worden."

“Het was leuk om met die grote spelers mee te draaien", vervolgt Rasmussen. "Ze hebben veel ervaring, dus dat was een mooie kans. Zeker over de speelstijl leer je veel, want je moet als je de bal krijgt veel nadenken en weten wat je wil doen”, aldus de Deen, die bovendien druk bezig is met het leren van de Nederlandse taal. "Ik ben nu anderhalf jaar bezig met een taalleraar, twee keer per dag. Daar heb ik hard aan gewerkt. Het eerste half jaar was het wennen hier, met een andere familie, taal en omgeving. Maar nu is het goed en voel ik mij hier thuis."