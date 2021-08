‘Oussama Idrissi veegt aanbieding uit Nederland en van Club Brugge van tafel’

Dinsdag, 3 augustus 2021 om 21:04 • Mart van Mourik • Laatste update: 21:10

Oussama Idrissi is vastbesloten te gaan vechten voor zijn plek bij Sevilla. Volgens El Desmarque heeft Club Brugge een bod neergelegd bij de linkervleugelaanvaller, die echter bedankt heeft voor de interesse. Ook een Nederlandse club heeft volgens de berichtgeving bot gevangen bij Idrissi, al is het onduidelijk om welk team het gaat. De Marokkaans international wil niet weg bij de Andalusische club, waarmee hij graag Champions League-voetbal wil spelen.

Volgens de berichtgeving is Idrissi vastbesloten om trainer Julen Lopetegui voor zich te winnen. Hoewel de concurrentie op de linksbuitenpositie moordend is, wil hij zich voor het sluiten van de transferperiode bewijzen. Idrissi gaat de strijd aan met onder meer Lucas Ocampos, Suso en de van Tottenham Hotspur overgekomen Erik Lamela. Mocht tegen het einde van augustus echter blijken dat er weinig speeltijd in het verschiet ligt, dan zou Idrissi alsnog open staan voor een (tijdelijk) vertrek, zo klinkt het. In een eerder stadium wist Estadio Deportivo te melden dat Sevilla een prijskaartje van acht miljoen euro aan de zevenvoudig international heeft gehangen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

In de voorbereiding op komend seizoen kwam Idrissi tot dusver in drie van de vier vriendschappelijke wedstrijden in actie. Hoewel hij in geen van de oefenduels kon rekenen op een basisplek, liet de vleugelspeler toch een goede indruk achter. Tegen Coventry City (4-0) kwam Idrissi de tweede helft binnen de lijnen en wist hij al binnen vijf speelminuten tot scoren te komen. Ook tegen Las Palmas (1-0) kreeg de aanvaller 45 speelminuten, terwijl hij tegen Paris Saint-Germain genoegen moest nemen met een kwartier speeltijd.

Het nieuws is opvallend, daar de 25-jarige vleugelspits begin juli van trainer Julen Lopetegui te horen kreeg geen toekomst te hebben in het eerste elftal. Destijds meldde Estadio Deportivo dat Sevilla deze zomer een deel van het grote aankoopbedrag dat vorig jaar aan AZ werd betaald terug te verdienen. Idrissi kwam vorig jaar voor twaalf miljoen euro naar Sevilla, maar wist in Andalusië geen moment te overtuigen. De aanvaller speelde in LaLiga slechts 24 minuten en werd in januari uitgeleend aan Ajax. Achter aanvoerder Dusan Tadic zat Idrissi voornamelijk op de bank en in de invalbeurten die hij kreeg maakte hij geen al te sterke indruk.