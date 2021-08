AS Monaco dient in de rust van CL-duel aanklacht in wegens racistische leuzen

AS Monaco heeft dinsdagavond in de rust van de ontmoeting met Sparta Praag een aanklacht ingediend bij de UEFA. Er zouden vanaf de Tsjechische tribunes racistische liederen gezongen zijn aan het adres van Aurélien Tchouaméni. De middenvelder opende enkele minuten voor rust de score tegen de Tsjechen, waarna de supporters van de de thuisploeg hem racistisch bejegend zouden hebben. Het bericht wordt bevestigd door Canal+, dat de wedstrijd uitzendt.

De Monegasken gaan in de derde voorronde van de Champions League op bezoek bij Sparta Praag, dat in de 38ste minuut een tegentreffer te verwerken krijgt van Tchouaméni. Aleksandr Golovin bezorgde een hoekschop vanaf de rechterkant op het hoofd bij Tchouaméni, die voor zijn man komt en op overtuigende wijze de 0-1 binnenknikte. Bij het juichen is er op de beelden luid gejoel te horen van vermoedelijk Sparta Praag-supporters, al is het niet helemaal zeker of de doelpuntenmaker op dat moment ook racistisch bejegend is.

In de rust treedt de Franse zender met het nieuws naar buiten dat de Tchouaméni ‘erg aangeslagen’ is door de vermeende racistische uitlatingen vanaf de tribune. De spelers van Monaco hebben een formele aanklacht ingediend bij de het scheidsrechterskorps wegens de gebeurtenissen. De 22 spelers hebben de wedstrijd inmiddels hervat en het is vooralsnog onduidelijk wat de consequenties zullen zijn.