Wesley Sneijder doet verzoek: ‘Ik vind: wees één keer duidelijk’

Dinsdag, 3 augustus 2021 om 19:52 • Dominic Mostert

Wesley Sneijder vindt dat PSV duidelijker moet communiceren over de situatie van Mohamed Ihattaren. De club publiceerde zaterdag een statement op de website, waarin werd geschreven dat de aanvallende middenvelder een aantal afspraken niet is nagekomen en individueel traint. Een transfer lijkt aanstaande: dinsdagavond meldde Voetbal International dat AS Monaco op poleposition lijkt te liggen, terwijl 'insiders in Frankrijk' ook OGC Nice niet zouden uitsluiten.

"Ik denk niet dat hij hier nog langer welkom is", zegt Sneijder dinsdag in de voorbeschouwing op de wedstrijd tegen FC Midtjylland in de tweede voorronde van de Champions League. "Maar ik zou graag zien dat PSV duidelijk is. Je zet iemand uit de selectie, maar dat kan ook voor onbepaalde tijd zijn. Wij weten met z'n allen eigenlijk niets. Ik hoef het niet per se te weten, maar er zijn veel mensen in dit stadion die PSV een warm hart toedragen. Ik vind: wees één keer duidelijk, dan hoeven wij het er ook niet meer over te hebben."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

‘Mohamed Ihattaren staat op het punt om PSV te verlaten voor Frans avontuur’

AS Monaco lijkt momenteel de beste kans te maken op de komst van Mohamed Ihattaren. Lees artikel

Jan Boskamp heeft de berichtgeving over Ihattaren van de afgelopen weken ook gelezen: 'als het klopt' dat de jeugdexponent zich ziek meldde en vervolgens wel naar Nice afreisde voor een gesprek met zaakwaarnemer Mino Raiola, is hij volgens Boskamp 'verkeerd bezig'. "Dat moet hij of zijn zaakwaarnemer dan ook kunnen toegeven. Het is zo'n talent en ik vind het jammer als hij naar de filistijnen gaat. Het is een goede voetballer, maar voor zowel PSV als Ihattaren lijkt een transfer mij de beste oplossing."

Sneijder hoopt niet alleen op duidelijkheid omtrent Ihattaren, maar ook omtrent Denzel Dumfries. De rechtsback heeft een doorlopend contract, maar wordt door trainer Roger Schmidt niet ingezet, omdat PSV rekening houdt met een transfer. "Wij weten natuurlijk niet wat zich afspeelt achter de schermen. Misschien zijn er duidelijke afspraken gemaakt over de toekomst", zegt Sneijder over de reden waarom Dumfries niet 'gewoon' meedoet zolang hij onder contract staat in Eindhoven. "Ik begrijp dat Schmidt verder wil met een elftal waar hij straks wat aan heeft, en niet met een speler die over twee weken weg kan zijn. Er moet wel duidelijkheid gaan komen, ook omtrent Dumfries." Maandagnacht meldde het Eindhovens Dagblad dat Internazionale aanhikt tegen de vraagprijs van vijftien tot twintig miljoen euro voor Dumfries.