Vriendin van Jack Grealish kreeg tijdens EK 200 doodsbedreigingen per dag

Dinsdag, 3 augustus 2021 om 15:35

De vriendin van Jack Grealish heeft een schokkende onthulling gedaan. Sasha Attwood vertelt op haar YouTube-kanaal dat ze tijdens het EK tweehonderd doodsbedreigingen per dag binnenkreeg via social media. “Tweehonderd per dag, dan overdrijf ik niet. Iedere dag kreeg ik zoveel berichten. Ik krijg die berichten nu nog steeds iedere dag”, vertelt de 25-jarige Attwood, die Grealish sinds haar zestiende kent.

“Mensen schrijven: ‘Ik hoop dat je kanker krijgt en doodgaat’. Of: ‘Ik hoop dat je hele familie doodgaat’. Of: ‘Ik hoop dat de volgende keer dat je in de auto zit een ongeluk krijgt en doodgaat’. Of: ‘Ik hoop dat je doodgaat nadat je op Wembley bent geweest’. Dingen zijn tijdens het EK ontploft, maar ik had in geen miljoen jaar gedacht dat het zó erg zou zijn. Ik vind het echt ongelofelijk hoe naar mensen kunnen zijn, zonder enige reden”, zegt Attwood. Ze kent Grealish al sinds hun jeugd en vormt sinds deze zomer een koppel met hem. Aanvankelijk hielden de twee hun relatie geheim, maar Attwood werd op Wembley gespot toen ze voor Grealish op de tribune zat. Dat heeft tot heftige reacties van voornamelijk jonge vrouwen geleid.

“Ik ben altijd een sterke persoonlijkheid geweest en kan goed de meningen van andere mensen blokkeren. Maar dit was van een heel ander niveau. Het is krankzinnig. De smerige berichten over mijn voorkomen, meningen van mensen. Wat zijn jullie allemaal aan het doen? Het is een schande”, benadrukt de vriendin van Grealish, die bedreigingen ontving op TikTok en Instagram. “Je hoort mensen wel praten over trolling, maar ik heb me nooit gerealiseerd hoe erg het echt was. Het enge is: het zijn allemaal jonge meisjes die dit doen. Als ik naar de accounts ga van de meisjes die me deze berichten sturen, blijken ze dertien of veertien te zijn.”

“Het is zo triest. Ik probeer me eraan vast te houden dat ze door hun leeftijd niet beter weten. Maar tegelijkertijd stuurde ik dit soort berichten niet op die leeftijd. Social media zijn giftig, het is heel treurig dat er generaties opgroeien die denken dat dit oké is. Wat zijn jullie aan het doen? Vraag je af waarom je dit doet”, vervolgt Attwood. “Als je een van de mensen bent die met een nepaccount vreselijke berichten stuurt, iemand dood wenst of over zijn of haar privéleven praat: waarom? Het was vreselijk, ik heb me er slecht door gevoeld. Ik heb hier niet om gevraagd, maar het bestaat nu eenmaal. Ik probeer er zo normaal mogelijk mee om te gaan.”

Eerder kregen Marcus Rashford, Jadon Sancho, en Bukayo Saka al te maken met racistische berichten op social media nadat zij in de strafschoppenserie van de EK-finale tegen Italië misten. Ook de vrouw van Álvaro Morata, Alice, onthulde eerder dat ze te maken had gekregen met verwensingen jegens haar en haar kinderen rond het EK. Instagram heeft een onderzoek aangekondigd naar de bedreigingen aan het adres van Attwood.