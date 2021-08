Goed nieuws voor gecharmeerde Koeman: transfervrij vertrek lijkt afgewimpeld

Dinsdag, 3 augustus 2021 om 14:16 • Chris Meijer

Barcelona is optimistisch over de contractverlenging van Ousmane Dembélé. De huidige verbintenis van de 24-jarige aanvaller loopt medio 2022 af, waardoor hij in zijn laatste contractjaar terecht dreigt te komen. Mundo Deportivo schrijft echter dat de gesprekken tussen Barcelona en de entourage van Dembélé dusdanig harmonieus verlopen dat er inmiddels optimisme is ontstaan over een goede uitkomst.

Barcelona telde in de zomer van 2017 135 miljoen euro neer om Dembélé over te nemen van Borussia Dortmund. De Franse vleugelaanvaller kampte de voorbije drie seizoenen met het nodige blessureleed, maar Ronald Koeman is volgens Mundo Deportivo ondanks zijn blessuregevoeligheid bijzonder gecharmeerd van de snelle en wendbare Dembélé. Koeman deed in het afgelopen seizoen 44 keer een beroep op Dembélé, een aantal dat zonder een hamstringblessure in december nog hoger had kunnen uitvallen.

De contractonderhandelingen tussen Barcelona en Dembélé verliepen de afgelopen maanden vrij moeizaam. Door de penibele financiële situatie moet Dembélé genoegen nemen met een salarisverlaging, wat lang een struikelblok bleek. Nu duiden de optimistische geluiden op het feit dat Dembélé zich schikt naar de financiële situatie bij Barcelona, genoegen neemt met een lager salaris en spoedig zijn handtekening gaat zetten onder een nieuw contract. Daarmee is de ergste vrees voor Barcelona weggenomen, want een transfervrij vertrek van de ooit voor 135 miljoen euro aangetrokken Dembélé gold als schrikbeeld.

Barcelona was daarom bereid om Dembélé een heel seizoen op de tribune te laten zitten als hij zou aansturen op een transfervrij vertrek. Overigens moeten de Catalanen het in het begin van dit seizoen nog stellen zonder Dembélé. Hij liep tijdens het EK een hamstringblessure op, waaraan hij in juni is geopereerd. Dembélé werkt nu in Parijs aan zijn herstel, dat ongeveer vier maanden in beslag zal nemen. Overigens verwacht Barcelona ook spoedig een akkoord te bereiken met Gerard Piqué over een salarisverlaging.