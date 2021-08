PSV neemt jeugdinternational Simon Colyn voor de tweede keer op proef

Dinsdag, 3 augustus 2021 om 13:08 • Laatste update: 13:08

Simon Colyn is deze week voor de tweede keer op proef bij PSV, zo weet het Eindhovens Dagblad te melden. De negentienjarige middenvelder, een geboren Canadees met Nederlandse roots, werkte in 2019 al eens een stage af op De Herdgang. Destijds verliep de communicatie tussen zijn werkgever Vancouver Whitecaps en PSV stroef, waarna het contact verwaterde door het uitbreken van de coronapandemie.

Colyn krijgt deze week echter nog een kans bij de beloften van PSV en het Eindhovens Dagblad schrijft dat de scouts van de Eindhovenaren hem uitvoerig bekeken hebben. De jeugdinternational voor Canada wordt sinds oktober van het vorige kalenderjaar door Vancouver Whitecaps verhuurd aan het Italiaanse SPAL, waar hij zijn wedstrijden in de Onder-19 speelt. Die huurperiode loopt nog tot december 2021.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Omdat ik volgens de clubleiding in de jeugd niet veel meer kan leren, hebben we nu gekozen voor een verhuurperiode. Bij SPAL kan ik wel weer nieuwe stappen maken en ik wilde graag zien hoe het er in Europa aan toe gaat”, zo verklaarde Colyn een klein jaar geleden in gesprek met Voetbalzone de huurperiode in Italië. De middenvelder heeft tot dusver één wedstrijd in de hoofdmacht van Vancouver Whitecaps in de Major League Soccer achter zijn naam staan.

Vervanger van Alphonso Davies mikt op Eredivisie: ‘Mijn favoriet was Sneijder'

Voetbalzone sprak een klein jaar geleden uitgebreid met Simon Colyn. Lees artikel

“Ik heb er een leuke week gehad en voor mijn gevoel ging het ook goed, maar de communicatie tussen Vancouver en PSV verliep stroef en door het uitbreken van de coronacrisis is het uiteindelijk helemaal verwaterd”, zei Colyn over zijn eerste stageweek bij PSV. “Ik vind het jammer dat het niet is gelukt, vooral omdat ik niet precies weet waarom het zo moeizaam ging. Het is een grote droom van mij om ooit in de Eredivisie te spelen, maar het heeft nog niet zo mogen zijn. Hopelijk lukt het in de toekomst alsnog.”