AZ treft mogelijk tweevoudig Premier League-winnaar en 75-voudig international

Dinsdag, 3 augustus 2021 om 11:42 • Chris Meijer • Laatste update: 11:48

Joe Hart gaat Tottenham Hotspur verruilen voor Celtic, zo melden verschillende Engelse media. De London Evening Standard schrijft de transfer van de 34-jarige doelman dinsdag afgerond moet worden. Celtic betaalt naar verluidt 1 miljoen pond, omgerekend 1,2 miljoen euro, voor het nog tot medio 2022 lopende contract van Hart bij Tottenham.

Hart streek een jaar geleden neer bij Tottenham, waar hij in het afgelopen seizoen als tweede doelman achter Hugo Lloris fungeerde. In de Europa League en de FA Cup kwam Hart nog tot acht optredens voor the Spurs, maar deze zomer zou hij in de pikorde zakken. Tottenham nam Pierluigi Gollini op huurbasis met een optie tot koop over van Atalanta en de 26-jarige Italiaan moet met Lloris gaan concurreren om de positie van eerste doelman. De komst van Gollini heeft uiteindelijk het vertrek van Hart in de hand gewerkt, daar de ervaren sluitpost meer regelmatig aan spelen wil toekomen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Celtic maakte vorige week zijn interesse in Hart kenbaar, maar de gesprekken bevonden zich afgelopen weekeinde in een impasse. Sky Sports meldt dat de onderhandelingen maandag in een stroomversnelling raakten. Nu staat de transfer van Hart naar Celtic op het punt om afgerond te worden. Volgens de Daily Mail gaat hij zijn handtekening zetten onder een driejarig contract. De 75-voudig Engels international gaat in Glasgow concurreren met Scott Bain en Vasilis Barkas, die dit seizoen tot dusver geen overtuigende indruk achterlaten.

Het is de bedoeling dat Hart donderdag al van de partij is bij de heenwedstrijd in de derde voorronde van de Europa League tegen het Tsjechische Jablonec. De winnaar van het tweeluik tussen Celtic en Jablonec neemt het in de laatste voorronde van de kwalificatiecyclus voor de Europa League op tegen AZ. Voor Hart is Celtic na Shrewsbury Town, Tranmere Rovers, Manchester City, Blackpool, Birmingham City, Torino, West Ham United, Burnley en Tottenham de tiende club in zijn loopbaan. Met Manchester City won Hart tweemaal de Premier League (in 2012 en 2014), tweemaal de EFL Cup (in 2014 en 2016) en de FA Cup (in 2011).

Na Toby Alderweireld, Erik Lamela en Juan Foyth is Hart de vierde speler die Tottenham deze zomer verlaat. The Spurs zijn bereid de nodige spelers - Serge Aurier en Moussa Sissoko staan ook nog op de nominatie op de vertrekken, terwijl Davison Sánchez werd gelinkt aan Sevilla - op te offeren om ruimte te creëren voor nieuwe aanwinsten. Gollini en Bryan Gil werden al binnengehaald, terwijl Tottenham een akkoord van vijftig miljoen euro met Atalanta nadert over Cristian Romero.