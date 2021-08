Sarri houdt grote schoonmaak bij Lazio en wijst ook Nederlander de deur

Dinsdag, 3 augustus 2021 om 10:49 • Laatste update: 12:19

Maurizio Sarri heeft de lijst met spelers vrijgegeven die zijn opgeroepen voor het tweede deel van de retraite van Lazio. Op die lijst ontbreken drie namen, waaronder die van Bobby Adekanye. De aanvaller heeft van Sarri te horen gekregen dat er voor hem geen toekomst is in Rome en mag uitkijken naar een nieuwe werkgever. De overige twee namen die ontbreken op de lijst zijn Riza Durmisi en Mohamed Salim Fares.

La Gazzetta dello Sport weet dinsdag te melden dat bovengenoemd drietal niet bij de tweede fase van de voorbereiding aanwezig is. Lazio bereidt zich sinds dinsdag in het Duitse Marienfeld voor op het nieuwe seizoen en speelt onder meer een oefenwedstrijd tegen FC Twente in de Grolsch Veste. In aanloop naar een nieuw seizoen zonderen Italiaanse clubs zich traditiegetrouw af van de buitenwereld, een zogeheten ritiro. Daarbij wordt door de selectie en staf in een aantal pittige weken de teamgeest bevordert. Een welbekend fenomeen in Italië.

Adekanye maakte in 2019 de overstap naar Lazio, waar hij een contract tekende voor drie seizoenen. Na zijn debuutjaar maakte de aanvaller op de laatste dag van de transferwindow in oktober vorig jaar de gang naar het Spaanse Cádiz. De jeugdinternational kwam in LaLiga echter weinig aan spelen toe. Adekanye kwam in totaal tot vijf wedstrijden voor Cádiz, waarvan één als basisspeler. Daarop besloot Lazio hem begin dit jaar aan ADO Den Haag te verhuren, waar hij in elf van de veertien wedstrijden in de basis begon in de Eredivisie. Daarin wist hij twee keer te scoren.

De aanvaller werd in 2011 door Barcelona weggehaald bij Ajax en speelde vervolgens in het seizoen 2014/15 een jaar op huurbasis in de jeugdopleiding van PSV. Via Barcelona en Liverpool kwam Adekanye in de zomer van 2019 bij Lazio terecht. Voorlopig speelde hij vijftien officiële wedstrijden in de hoofdmacht van de Italiaanse club, waarin hij goed was voor een doelpunt en een assist. Zijn contract bij Lazio loopt nog door tot medio 2022.

Update

Italiaanse media melden dat de afwezigheid van Fares te maken heeft met een diefstal. De tienvoudig international van Algerije is bestolen van zijn auto en enkele persoonlijke eigendommen, nadat hij terugkeerde van een vakantie in Parijs. In afwachting van nieuwe documenten was het niet mogelijk om Fares mee af te laten reizen naar Duitsland. Het ontbreken op de spelerslijst heeft dan ook niets te maken met een technische keuze van Sarri, zo klinkt het.