Feyenoord neemt Nesta Zahui transfervrij over van Paris Saint-Germain

Dinsdag, 3 augustus 2021 om 09:55

Nesta Zahui heeft aan zijn proefperiode bij Feyenoord een contract overgehouden, zo meldt het Algemeen Dagblad. De achttienjarige vleugelaanvaller gaat zijn handtekening zetten onder een eenjarige verbintenis bij de Rotterdammers. Het is de bedoeling dat Zahui komend seizoen zijn wedstrijden in Feyenoord Onder-21 gaat spelen.

De Fransman met Ivoriaanse roots speelde sinds 2015 in de jeugdopleiding van Paris Saint-Germain, dat hem op twaalfjarige leeftijd weghaalde bij Franconville. Het meest recent was Zahui actief in de Onder-19 van de Franse topclub, waar zijn contract eerder deze zomer afliep. Daardoor kan de voormalig international voor Frankrijk Onder-16 nu transfervrij de overstap naar Feyenoord maken. Zahui arriveerde aanvankelijk in Rotterdam voor een stageperiode.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Tijdens die stageperiode heeft Zahui ogenschijnlijk een goede indruk achtergelaten, want Feyenoord heeft hem nu een eenjarig contract aangeboden. De rechtsbuiten gaat komend seizoen zijn wedstrijden spelen in de Onder-21, die onder leiding staat van de van FC Volendam overgekomen Sipke Hulshoff.