Internazionale hikt aan tegen vraagprijs van PSV voor Denzel Dumfries

Dinsdag, 3 augustus 2021 om 00:27 • Laatste update: 00:37

Een transfer van Denzel Dumfries naar Internazionale zit er voorlopig nog niet in. Het Eindhovens Dagblad meldt dat de regerend kampioen van Italië zich bij PSV gemeld heeft voor de 25-jarige vleugelverdediger, die zelf een overstap naar Milaan wel ziet zitten. Voorlopig hikt Inter tegen de vraagprijs van de Eindhovenaren aan, die vijftien tot twintig miljoen euro zou bedragen.

PSV vindt Dumfries volgens het Eindhovens Dagblad een ‘fors bedrag’ waard en hoopt hem voor een hoger bedrag dan Santiago Arias te kunnen verkopen. De Colombiaanse vleugelverdediger ging in 2018 voor elf miljoen euro naar Atlético Madrid. Dumfries werd destijds voor 5,5 miljoen euro van sc Heerenveen overgenomen als zijn vervanger. De 23-voudig Oranje-international steekt niet onder stoelen of banken dat hij na drie seizoenen bij PSV graag een transfer wil maken en heeft daarvoor de ruimte gekregen van de club.

Dumfries genoot na het EK een langere vakantie dan de rest van de selectie, maar is inmiddels terug op De Herdgang. Daar volgt hij na overleg met technisch manager John de Jong en trainer Roger Schmidt een individueel trainingsprogramma, nadat hij dat de afgelopen periode al in zijn eigen omgeving deed. Hij wil volgens het Eindhovens Dagblad de huidige hiërarchie en groepsdynamiek niet verstoren en maakt ook geen deel uit van de wedstrijdselectie voor de Champions League-duels met FC Midtjylland van dinsdag en volgende week dinsdag.

De vraag is nu echter of Dumfries op korte termijn kan vertrekken bij PSV, dat Donyell Malen al wel naar Borussia Dortmund zag verkassen. Inter werd de voorbije tijd genoemd als de meest concrete gegadigde, alleen lijkt voorlopig een transfer naar Italië niet aanstaande. I Nerazzurri hebben zich weliswaar in Eindhoven gemeld met een onbekend bedrag, maar dat bleek onvoldoende om aan de eisen van PSV te voldoen. De naam van Dumfries werd eerder ook in verband gebracht met Everton.