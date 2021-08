Internazionale slaat astronomisch bod van Chelsea op Romelu Lukaku af

Dinsdag, 3 augustus 2021 om 00:06

Internazionale is geenszins van plan om Romelu Lukaku deze zomer te laten vertrekken. Fabrizio Romano en Gianluca Di Marzio melden dat Chelsea zich met een bod van honderd miljoen euro én Marcos Alonso in Milaan gemeld heeft voor de 28-jarige Belgische spits. De clubleiding van Inter beschouwt Lukaku echter als ‘onaantastbaar’, waardoor i Nerazzurri het astronomische bod naar de prullenbak hebben verwezen.

Goal meldt echter dat Chelsea toch een opening ziet om Lukaku deze zomer los te weken bij de regerend kampioen van Italië, waar hij nog vastligt tot medio 2024. De reden daarvoor zijn de financiële moeilijkheden bij Inter, waardoor Achraf Hakimi eerder deze zomer al voor zestig miljoen euro naar Paris Saint-Germain vertrok. Inter-directeur Giuseppe Marotta liet echter in duidelijke bewoordingen weten dat Lukaku niet mag vertrekken, terwijl de spits eerder leek te hinten naar een langer verblijf in Milaan.

Chelsea beschouwt Lukaku echter als de ideale kandidaat in de zoektocht naar een nieuwe spits, waarin eerder ook Erling Braut Haaland van Borussia Dortmund werd genoemd. Romano meldde maandag dat the Blues geen contact hebben gezocht met Harry Kane, die momenteel nadrukkelijk gelinkt wordt aan Manchester City. Met een bod van honderd miljoen euro én de eerder al aan Inter gelinkte Alonso hoopte Chelsea Inter te overtuigen, maar daarin is de Engelse grootmacht ogenschijnlijk niet geslaagd.

Na de afwijzing van Inter overweegt Chelsea om terug te komen met een nieuwe aanbieding. Belangrijk hierin is ook het standpunt van Lukaku zelf en Di Marzio meldt dat het er vooralsnog op lijkt dat hij bij Inter wil blijven. Inter nam Lukaku in de zomer van 2019 voor 74 miljoen euro over van Manchester United en sindsdien was hij voor i Nerazzurri goed voor 64 doelpunten en 16 assists in 95 officiële wedstrijden. Voor Chelsea is hij geen onbekende, want tussen 2011 en 2014 stond Lukaku al onder contract op Stamford Bridge. Via West Bromwich Albion, Everton en Manchester United kwam hij uiteindelijk in Italië terecht.