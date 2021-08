RAC1 onthult de eisen waar Barça aan moet voldoen om Messi in te schrijven

Maandag, 2 augustus 2021 om 23:55 • Mart van Mourik • Laatste update: 00:00

Er zijn drie eisen waar Barcelona aan moet voldoen om Lionel Messi in te kunnen schrijven voor LaLiga, zo meldt Gerard Romero. De journalist van het Catalaanse RAC1 verzekert maandagavond dat alleen de juiste samenloop van omstandigheden ertoe kan leiden dat de Argentijn definitief bij los Azulgrana blijft en dat hij ingeschreven kan worden voor de competitie.

Op Twitter laat Romero weten dat er allereerst een transfer van Martin Braithwaite nodig is om Messi te kunnen behouden. De minimale transfersom moet dan ook nog minimaal vijftien miljoen euro bedragen. Daarnaast moeten Miralem Pjanic en Samuel Umtiti op huurbasis elders gestald worden om de salariskosten te drukken, of de betrokken spelers moeten een fors deel van het salaris inleveren. Tot slot moet ook een aantal grootverdieners salaris inleveren, waaronder Gerard Piqué. De centrumverdediger zou al akkoord zijn gegaan met een salarisreductie.

?? Ahora en https://t.co/vrsj4XOUJL 3 cosas que tienen que pasar para inscribir a #Messi y los nuevos fichajes: 1) Venta de M. Braithwaite por mínimo 15M. 2)Salidas obligadas de Pjanic&Umtiti (rebaja unilateral de sueldos si no salen) 3)Rebaja sueldo capitanes (Pique OK). #barça — Gerard Romero (@gerardromero) August 2, 2021

Afgelopen vrijdag meldde Sport al dat de Catalanen een akkoord hebben bereikt voor, inderdaad, vijftien miljoen euro met West Ham United over een transfer van Braithwaite. De Deen zou echter persoonlijk (nog) niet gecharmeerd zijn van het bod van the Hammers, waardoor er vooralsnog sprake is van een status quo. Verder lijkt het ook onvermijdelijk dat Pjanic Barcelona deze zomer achter zich laat. Romeo Agresti, Juventus-watcher voor Goal, zegt in een livesessie met transferexpert Fabrizio Romano op Twitch dat de 31-jarige middenvelder een slechte band heeft met Ronald Koeman. Daarnaast werd Umtiti al buiten de selectie gelaten in de afgelopen oefenduels om de kans op blessures minimaal te houden.

Eerder op de avond kwam ook Joan Laporta met een update rondom de situatie van Messi. “We doen wat we kunnen", reageert Laporta desgevraagd. "Het is nog niet helemaal opgelost, maar we boeken vooruitgang. We zullen doen wat binnen de mogelijkheden van de club ligt om Messi hier te houden. Hij wil zelf ook doorgaan bij Barça, dus er is veel mogelijk”, aldus de president, die bovendien nog meer medewerking vanuit de organisatie van LaLiga verwacht. “Als het mogelijk is, willen we meer flexibiliteit zien van La Liga. In andere competities over heel Europa is dat momenteel wel het geval."