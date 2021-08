Mundo Deportivo brengt Raúl García in verband met Feyenoord

Maandag, 2 augustus 2021 om 23:43 • Chris Meijer

De naam van Raúl García de Haro wordt door Mundo Deportivo in verband gebracht met Feyenoord. De twintigjarige spits heeft een aanbod van Real Betis om zijn tot medio 2023 lopende contract te verlengen naast zich neergelegd. Raul García komt bij trainer Manuel Pellegrini voorlopig niet in de plannen voor het eerste elftal voor, waardoor een spoedig vertrek voor de hand ligt.

Real Betis telde drie jaar geleden 100.000 euro neer om Raúl García weg te kapen uit de jeugdopleiding van Almería. De jonge spits begon bij de club uit Sevilla in de Onder-19, maar stroomde na één seizoen door naar het tweede elftal en maakte in het najaar van 2019 ook al zijn debuut in de hoofdmacht, waarvoor hij voorlopig drie officiële wedstrijden achter zijn naam heeft staan. Sinds de komst van Pellegrini in de zomer van 2020 is Raúl García echter niet meer in beeld bij het eerste elftal.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Met 13 doelpunten en 1 assist voor het tweede elftal van Real Betis in Segunda Division B - het derde niveau van het Spaanse voetbal - heeft Raúl García een sterk seizoen achter de rug en hij draait weliswaar de voorbereiding met het eerste elftal mee, maar Pellegrini geeft hem in de oefenwedstrijden nauwelijks speelminuten. De clubleiding heeft nog vertrouwen in Raúl García en wil zijn tot medio 2023 lopende contract graag verlengen, maar vooralsnog weigert de jonge spits om bij de tekenen bij Real Betis.

Daardoor ligt er mogelijk een zomerse transfer voor Raúl García in het verschiet. Er bestaat de nodige belangstelling vanuit de Segunda Division, van onder meer Almería, Las Palmas en Leganés. Mundo Deportivo schermt eveneens met de belangstelling van Feyenoord, dat op zoek is naar een spits die de concurrentie moet aangaan met Robert Bozeník en Naoufal Bannis. Door Portugese media wordt Andraz Sporar van Sporting Portugal eveneens nadrukkelijk gelinkt aan Feyenoord.