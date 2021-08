Nieuws rond Xhaka heeft gevolg voor Koopmeiners

Atlético Madrid heeft momenteel de beste papieren om Lautaro Martínez over te nemen. Internazionale is bij een bod van negentig miljoen euro bereid om de Argentijnse spits te laten gaan. (Diverse Italiaanse media)

Alessandro Florenzi kan mogelijk terugkeren naar LaLiga. Sevilla en Atlético Madrid hebben de vleugelverdediger van AS Roma, die eerder verhuurd werd aan Valencia, momenteel op de korrel. (Calciomercato)

Sampdoria wil profiteren van het feit dat Kang-in Lee bij Valencia in zijn laatste contractjaar terecht gaat komen. De Zuid-Koreaanse aanvallende middenvelder werd eerder gelinkt aan onder meer AC Milan, Napoli en Fiorentina. (Superdeporte)