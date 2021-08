Juventus stunt met transfer van negentienjarig toptalent uit Brazilië

Kaio Jorge maakt definitief de overstap van Santos naar Juventus, zo meldt de Braziliaanse club maandagavond via de officiële kanalen. Een transfer van de negentienjarige spits hing al enige tijd in de lucht en de laatste plooien zijn nu definitief gladgestreken. Jorge zet in Turijn zijn handtekening onder een verbintenis tot medio 2026, voegt Fabrizio Romano er op Twitter aan toe.

Volgens de transfermarktexpert betaalt la Vecchia Signora een transfersom van drie miljoen euro die na bonussen kan oplopen tot vier miljoen euro. Er wordt eerst 1,5 miljoen euro overgemaakt naar Santos, en in juni 2022 wordt de tweede helft van de basissom betaald. Het totaalbedrag kan door bonussen nog met een miljoen euro oplopen. In eerdere berichtgeving van onder meer de Italiaanse tak van Goal werd er tevens gesproken over een doorverkooppercentage, maar dat gegeven is vooralsnog niet bevestigd. Komende week vliegt de aanvaller al naar Italië om aan te sluiten bij de spelersgroep.

"Wij hebben eisen gesteld die voor de club het beste waren gezien het scenario en Juventus heeft daaraan voldaan. We wensen Kaio Jorge veel succes. Het is een jongen uit de buurt en we hopen dat er mooie dingen op zijn pad zullen komen”, laat Santos-voorzitter Andres Rueda weten op de officiële website. In totaal droeg het jeugdexponent 84 keer het shirt van de hoofdmacht van Santos en wist in die duels 17 maal te scoren.

Naast Jorge is Juventus ook nog volop in de race om de handtekening van Manuel Locatelli. Eerder op de avond maakte Romano en Gianluca Di Marzio bekend dat Atalanta hoopt Merih Demiral over te nemen als de opvolger van Romero. Het vertrek van Demiral geeft la Vecchia Signora vervolgens weer meer financiële ruimte om het bod op de gewilde middenvelder van Sassuolo te verhogen. De club uit Turijn had een aanbod gedaan om Locatelli te huren van Sassuolo met een verplichte optie tot koop ter waarde van 35 miljoen euro, maar daar hebben i Neroverdi niet mee ingestemd. Sassuolo verlangt minimaal veertig miljoen euro voor Locatelli.