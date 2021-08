Kenneth Perez kraakt PSV: ‘Even serieus, dat vind ik zo amateuristisch’

Maandag, 2 augustus 2021 om 22:50 • Chris Meijer

Kenneth Perez vindt het onbegrijpelijk dat Denzel Dumfries momenteel apart moet trainen bij PSV. De 25-jarige vleugelverdediger blijft volgens de officiële lezing voorlopig buiten de selectie van de Eindhovenaren, omdat hij de 'huidige hiërarchie en groepsdynamiek' niet wil verstoren. Dumfries kreeg, net als de naar Borussia Dortmund vertrokken Donyell Malen, de ruimte om een transfer te maken. Perez noemt het in het programma Voetbalpraat van ESPN ‘amateuristisch’ dat Dumfries niet gewoon kan aansluiten bij de selectie van PSV.

“Ik las dat Denzel Dumfries niet mag aansluiten bij de selectie, omdat ze alleen spelers willen hebben die volledig gericht zijn op PSV en niet met transfers bezig zijn”, zo begint Perez in het praatprogramma. “Dat vind ik wel raar. Dan zou je zeventig procent buiten de selectie moeten houden, want zoveel spelers zijn gedurende het hele jaar bezig met een transfer. Omdat hij het nu toevallig goed gedaan heeft en in de nadrukkelijke belangstelling staat van een aantal clubs, kan hij niet aansluiten bij de selectie om mee te trainen.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Kijk, dat hij er tegen Galatasaray niet bij was, begrijp ik nog”, gaat de analist verder. Dumfries genoot door zijn deelname aan het EK een langere vakantie. “Maar dat je niet kunt aansluiten of een soort stoorzender bent. Even serieus, dat vind ik zo amateuristisch. Van de club. Ik begreep dat dit vanuit de club komt. Trainers denken zo, van: ‘Ik wil alleen spelers die met PSV bezig zijn, want we zijn iets aan het creëren’. En dan nog meer van die onzin. Maar ja, het is je aanvoerder van vorig jaar.”

“Je leest niet dat het zo goed als rond is, zoals bij Malen het geval was. Ik dacht: daar gaan we weer met zo’n trainer die zoiets beslist”, zo analyseert Perez de situatie van Dumfries. Zijn naam werd recent gelinkt aan onder meer Internazionale en Everton, maar concreet lijkt die belangstelling momenteel nog niet. “Hoezo kan je niet gewoon meetrainen? Misschien omdat je bang bent voor blessures, maar je loopt wel een achterstand op. Ga gewoon lekker voetballen. Als je geblesseerd raakt, raak je geblesseerd. Dat kan ook op andere manieren gebeuren. Dat gelul van: hij moet alleen gefocust zijn op PSV...”

"Je wilt toch zo sterk mogelijk zijn als PSV? Het is een van je beste spelers. De Champions League is belangrijk om financieel aan te haken bij Ajax. Ik neem aan dat de kans om de Champions League te halen met Dumfries groter is dan zonder Dumfries", benadrukt Perez. PSV moet eerst in de derde voorronde zien af te rekenen met FC Midtjylland, waarna Benfica of Spartak Moskou mogelijk de laatste horde richting de groepsfase van de Champions League vormt.