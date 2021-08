Ricardo van Rhijn duikt op bij Ajax: ‘Ik was zeer welkom’

Maandag, 2 augustus 2021 om 22:46 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:13

Ricardo van Rhijn gaat tijdelijk meetrainen bij Jong Ajax. Het contract van de dertigjarige verdediger bij FC Emmen liep per 1 juli 2021 af en bereikte geen akkoord over een nieuwe verbintenis. De transfervrije Van Rhijn kwam na het aflopen van zijn overeenkomst met de Drenten weer in contact met voormalig ploeggenoot en trainer John Heitinga.

Op de officiële website van Ajax geeft Van Rhijn te kennen dat hij Heitinga zelf heeft benaderd voor een tijdelijke samenwerking. Het duo speelde in het seizoen 2015/16 enkele wedstrijden samen in het shirt van de Amsterdammers en bij Oranje. “John kende ik al van het seizoen 2015/2016 en van het Nederlands elftal. Dat maakte het wat laagdrempeliger om hem te benaderen. Ik was zeer welkom om hier mijn conditie op peil te houden”, vertelt de verdediger.

“Ik heb de afgelopen weken voor mezelf getraind en ben zo fit gebleven. Nu is het tijd om weer in een groep mee te gaan, met andere spelvormen. Ik kon bijna met mijn ogen dicht de route rijden. Heel fijn dat ik voorlopig hier mijn conditie op peil kan houden”, aldus Van Rhijn. Mogelijk komt er voor de vleugelverdediger zelfs een plek vrij in de A-selectie, daar Sean Klaiber afgelopen week een zware kruisbandblessure opliep en voorlopig niet inzetbaar is.

Zelf reageert Van Rhijn nog niet op de vrijgekomen vacature op de rechtsachterpositie, maar hij geeft wel te kennen dat hij nog altijd hoopt op een transfer naar het buitenland. “België was toch wel erg dichtbij. Ik zou graag een helemaal andere cultuur ondervinden. Maar een Nederlandse club sluit ik op voorhand ook niet uit", besluit Van Rhijn, die na zijn vertrek bij Ajax speelde voor Club Brugge, AZ, sc Heerenveen en Emmen.