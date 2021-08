Feyenoord Onder-17 brengt fraai eerbetoon aan Ajax-talent Noah Gesser

Maandag, 2 augustus 2021 om 22:15

Feyenoord Onder-17 heeft een fraai eerbetoon gebracht aan de verongelukte Noah Gesser. Het Twitter-account Kuiptalk plaatst maandagavond een foto, waarop te zien is hoe het jeugdelftal van de Rotterdammers poseert met een shirt met daarop de foto van Gesser. Feyenoord Onder-17 zou eigenlijk komend seizoen in de competitie uitkomen tegen Gesser.

De zestienjarige Gesser, die te boek stond als een snelle en veelscorende spits, kwam afgelopen vrijdagavond met zijn twee jaar oudere broer Isay om het leven bij een ernstig auto-ongeluk in IJsselstein. โ€œGeschokt door dit nieuwsโ€ฆ Feyenoord wenst alle nabestaanden veel sterkte en kracht toe bij het verwerken van dit verliesโ€, zo reageerde Feyenoord afgelopen weekeinde al op het dramatische nieuws.

Feyenoord under 17 remembering Ajax U17 striker Noah Gesser, who died in a car accident last Friday. pic.twitter.com/2NSgWSRr0L