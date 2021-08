Johan Derksen vraagt begrip voor Wilfred Genee na triest familienieuws

Maandag, 2 augustus 2021 om 22:04 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:57

De vader van Wilfred Genee is overleden aan een hartinfarct nadat hij dacht dat zijn partner, de moeder van Genee, omgekomen was door een val van de trap. Laatstgenoemde viel van de trap en bleef bewusteloos liggen, wat leidde tot fatale gevolgen voor de vader van Genee. Tijdens de uitzending van De Oranjezomer trapt Johan Derksen af met het dieptrieste nieuws uit de familie van Genee, en vraagt begrip voor de situatie van zijn collega.

“Normaal beginnen we een uitzending een beetje luchtig, maar dat gaan we deze keer niet doen”, steekt presentatrice Hélène Hendriks van wal. Derksen reageert met een zeer serieuze ondertoon. “Er zijn wat collega’s van ons die Wilfred deze week op de hak hebben genomen. Normaal gesproken is dat niet zo erg, want we vragen er wel eens om en we kunnen er ook wel tegen. Maar Wilfred heeft met hele trieste familieomstandigheden te maken, dus het is nu niet zo gepast.”

“Zijn moeder is van de trap gevallen en zij raakte bewusteloos. Zijn vader dacht vervolgens dat zij overleden was, en kreeg naar aanleiding daarvan zelf een hartinfarct. Inmiddels is de vader van Wilfred overleden, dus ik vind dat Wilfred even met rust gelaten moet worden”, besluit Derksen. Op welke collega’s de analyticus precies doelt is onbekend, al was er de afgelopen dagen wel veel te doen om de kijkcijferrecords die De Oranjezomer brak sinds Hendriks het stokje van Genee (tijdelijk) heeft overgenomen.