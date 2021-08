Transfer van 50 miljoen werkt vertrek van Demiral bij Juventus in de hand

Maandag, 2 augustus 2021 om 21:53 • Chris Meijer • Laatste update: 22:41

De naderende transfer van Cristian Romero naar Tottenham Hotspur heeft een domino-effect. Atalanta gaat volgens Fabrizio Romano en Gianluca Di Marzio Merih Demiral van Juventus overnemen als de opvolger van Romero. Het vertrek van Demiral geeft la Vecchia Signora vervolgens weer meer financiële ruimte om het bod op Sassuolo-middenvelder Manuel Locatelli te verhogen.

Er werd maandagmiddag al gemeld dat Romero op weg was naar Tottenham in een deal van totaal vijftig miljoen euro. Romano remde die berichtgeving aanvankelijk nog af in een livesessie op Twitch, maar meldt nu dat een akkoord tussen Tottenham en Atalanta nadert. Di Marzio meldde eerder al dat Atalanta Romero pas laat gaan als zijn opvolger binnen is. De onderhandelingen tussen Atalanta en Juventus zijn in een vergevorderd stadium. Demiral zit bij Juventus in de pikorde achter Giorgio Chiellini, Matthijs de Ligt en Leonardo Bonucci.

Romano meldt dat Atalanta de beste papieren heeft om Demiral over te nemen van Juventus, nadat eerder ook Borussia Dortmund concreet voor hem in de markt was. Sky Italia stelt dat Atalanta en Juventus elkaar hebben gevonden in een huurdeal, met een optie tot koop ter waarde van 25 tot 30 miljoen euro. Juventus heeft water bij de wijn moeten doen, want de vraagprijs bedroeg aanvankelijk veertig miljoen euro voor het nog tot medio 2024 lopende contract van Demiral.

Juventus realiseert zich echter dat er geen hogere transfersom inzit op dit moment voor de 23-jarige verdediger, die in 2019 voor achttien miljoen euro overgenomen werd van Sassuolo. Tegelijkertijd is het wel een optie om Demiral ervaring te laten opdoen, mogelijk een goed bedrag aan hem over te houden én financiële ruimte te maken voor de komt van Locatelli. Juventus had een aanbod gedaan om hem te huren van Sassuolo met een verplichte optie tot koop ter waarde van 35 miljoen euro, maar daar hebben i Neroverdi niet mee ingestemd. Sassuolo verlangt minimaal veertig miljoen euro voor Locatelli.